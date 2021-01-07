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Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 7 Ocak 2021 Perşembe Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları

Gündemde büyük yankı uyandıran Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları ile ilgili olarak merak edilen 7 Ocak 2021 Perşembe günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde derledik.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:59
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 7 Ocak 2021 Perşembe Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
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Halkbank’ın pandemi nedeniyle başlatmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredi kampanyalarına Sosyal Hayat Destek Kredisi de eklendi. Vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan yüzde 0.55 faizli sosyal hayat destek kredi başvuruları için yapmanız gerekenler ortaya çıktı.

COVID-19 nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayanların desteklenebilmesi için Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredisi kampanyası duyuruldu. Bankanın söz konusu kampanyası kapsamında 6 ayı geri ödemesiz, 60 ay vadeli 30.000 TL kredi finanse edilecek.

54 ay vadeli 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuruları devam ediyor

Halkbank tarafından düşük faiz oranlarıyla Temel İhtiyaç Destek Kredisi finanse ediliyor. Yüzde 0.55 faiz oranı ile başlatılan kampanya genişletilerek Ağustos ayında da devam edecek. Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredisi 6 ayı geri ödemesiz 54 ay vadelerle tanımlanacak.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi geri ödeme detayları

Halkbank Sosyal Hayatı Destek kredi kampanyası 10.000 TL ile 30.000 TL tutarlarda 54 + 6 ay vadeyle ilk 6 ayı geri ödemesiz olarak sağlanacak.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi geri ödeme ne kadar olur?

Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek Kredisi 30.000 TL’ye kadar 54 +  6 ay vade fırsatıyla kullandırılmaktadır. Bankadan 30.000 TL’ye kadar krediyi yüzde 0.55 faiz oranıyla alabilmek için anlaşmalı firmalardan alışveriş yaparak faturayla kullanabilirsiniz. Bu fırsatlarla sağlanan 10.000 TL Sosyal Hayat Destek kredisi için aylık 228.08 TL öder ve vade süresi boyunca ödemeniz gereken tutar 12.316.32 TL olur.

6 ayı geri ödemesiz Sosyal Hayatı Destek Kredisi 30.000 TL olarak kullanıldığındaysa yüzde 0.82 faiz oranıyla ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 751.63 TL olmaktadır. Vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar ise 40.588.02 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:59
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