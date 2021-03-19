İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...

Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 19 Mart 2021 Cuma Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları

Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 19.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 07:33
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 19 Mart 2021 Cuma Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Takip Et:

Halkbank’ın pandemi nedeniyle başlatmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredi kampanyalarına Sosyal Hayat Destek Kredisi de eklendi. Vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan yüzde 0.55 faizli sosyal hayat destek kredi başvuruları için yapmanız gerekenler ortaya çıktı.

COVID-19 nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayanların desteklenebilmesi için Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredisi kampanyası duyuruldu. Bankanın söz konusu kampanyası kapsamında 6 ayı geri ödemesiz, 60 ay vadeli 30.000 TL kredi finanse edilecek.

54 ay vadeli 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuruları devam ediyor

Halkbank tarafından düşük faiz oranlarıyla Temel İhtiyaç Destek Kredisi finanse ediliyor. Yüzde 0.55 faiz oranı ile başlatılan kampanya genişletilerek Ağustos ayında da devam edecek. Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredisi 6 ayı geri ödemesiz 54 ay vadelerle tanımlanacak.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi geri ödeme detayları

Halkbank Sosyal Hayatı Destek kredi kampanyası 10.000 TL ile 30.000 TL tutarlarda 54 + 6 ay vadeyle ilk 6 ayı geri ödemesiz olarak sağlanacak.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi geri ödeme ne kadar olur?

Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek Kredisi 30.000 TL’ye kadar 54 +  6 ay vade fırsatıyla kullandırılmaktadır. Bankadan 30.000 TL’ye kadar krediyi yüzde 0.55 faiz oranıyla alabilmek için anlaşmalı firmalardan alışveriş yaparak faturayla kullanabilirsiniz. Bu fırsatlarla sağlanan 10.000 TL Sosyal Hayat Destek kredisi için aylık 228.08 TL öder ve vade süresi boyunca ödemeniz gereken tutar 12.316.32 TL olur.

6 ayı geri ödemesiz Sosyal Hayatı Destek Kredisi 30.000 TL olarak kullanıldığındaysa yüzde 0.82 faiz oranıyla ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 751.63 TL olmaktadır. Vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar ise 40.588.02 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 07:33
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası emekli maaş kartı şifresi nasıl alınır?
Ziraat Bankası emekli maaş kartı şifresi nasıl alınır?
Az bilinen sermayesiz para kazanma yöntemleri
Az bilinen sermayesiz para kazanma yöntemleri
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Konut kredisi faiz oranlarında son durum
En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Konut kredisi faiz oranlarında son durum
NFT Coinler hangileridir? En büyük NFT coin listeleri
NFT Coinler hangileridir? En büyük NFT coin listeleri
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler
Kredi Notu düşük olanlar nasıl kredi kullanır? Kredi Notu Sorgulama nasıl yapılır? Evraksız Kredi nasıl kullanılır?
Kredi Notu düşük olanlar nasıl kredi kullanır? Kredi Notu Sorgulama nasıl yapılır? Evraksız Kredi nasıl kullanılır?

Popüler Haberler

Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 19 Mart 2021 Cuma Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 19 Mart 2021 Cuma
ING Bank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Vakıfbank 12 ay ertelemeli düşük faizli kredi kartı borcu kapatma kredisi
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 19 Mart 2021 Cuma
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2021 EYT emeklilik
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Çukur dizisinde Cennet karakterini Aylin Engör canlandırıyor
Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2021 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi
Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir? Tolga Mendi nereli, yaşı kaç?
Bir Bilen Bir Pişiren sunucular Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
SGK, SSK, emekli, Bağkur ödenen sigorta primleri hangi durumlarda geri alınır?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavda sorulan soruların konuları
Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Koronavirüs cinsel yoldan geçer mi?
2021 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
En akıcı ve okunabilir kitaplar listesi ve konuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.