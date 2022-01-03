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Halkbank müşterilerine müjde! 10 bin TL nakit avans fırsatı! İşte nakit avans alabilecekler

Halkbank'tan nakit avans çekmek isteyenlere müjde! Yapılan açıklamalara göre Halkbank, ihtiyacı olan müşterilerine istedikleri zaman kullanabilecekleri 10 bin TL'lik nakit avans verecek. Sizler de bu nakit avanstan faydalanmak istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte detaylar...

03 Ocak 2022 Pazartesi 02:27
Halkbank müşterilerine müjde! 10 bin TL nakit avans fırsatı! İşte nakit avans alabilecekler
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Kurban Bayramı’nın gelmesi ile vatandaşların nakit paraya olan ihtiyacı artmaya başladı. Bunun için de nakit avans yöntemine başvurmak isteyenlere müjde geldi. Halkbank, ihtiyacı olan müşterilerine 10 bin TL nakit avans verecek. Geri ödemeler ise 12 ay vade seçeneği ile yapılabilecek. Lakin harcama yapmadıkça ödeme yapmanız da gerekmeyecek. İşte konuya ilişkin detaylar…

Nakit avans nasıl alınır?

Halkbank’tan nakit avans almak isteyenler öncelikle kendilerine bir hesap oluşturmalıdır. Eğer hazırda bir hesap varsa işlemleri buradan da yapabilirsiniz. Eğer nakit avans limitiniz 10 bin TL değil ise bankaya başvurarak limit değişikliği yapabilirsiniz. Eğer kredi sicil notunuzda olumsuz bir durum yoksa talebiniz yüksek ihtimalle kabul edilecektir.  

Halkbank nakit avans başvurusu

Eğer Halkbank’ın nakit avans fırsatından faydalanmak istiyorsanız bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra tarayıcı aracılığı ile de bankanın resmi intenet sitesinden ve intenet bankacılığından başvuru yapabilirsiniz. Öte yandan bankanın en yakın şubesine giderek nakit avans talebini yüz yüze görüşme ile de gerçekleştirebilirsiniz.


Son Güncelleme: 03.01.2022 02:27
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HalkBankNakitavans10binTL
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