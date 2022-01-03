Halkbank müşterilerine müjde! 10 bin TL nakit avans fırsatı! İşte nakit avans alabilecekler

Kurban Bayramı’nın gelmesi ile vatandaşların nakit paraya olan ihtiyacı artmaya başladı. Bunun için de nakit avans yöntemine başvurmak isteyenlere müjde geldi. Halkbank, ihtiyacı olan müşterilerine 10 bin TL nakit avans verecek. Geri ödemeler ise 12 ay vade seçeneği ile yapılabilecek. Lakin harcama yapmadıkça ödeme yapmanız da gerekmeyecek. İşte konuya ilişkin detaylar…

Nakit avans nasıl alınır?

Halkbank nakit avans başvurusu

Halkbank’tan nakit avans almak isteyenler öncelikle kendilerine bir hesap oluşturmalıdır. Eğer hazırda bir hesap varsa işlemleri buradan da yapabilirsiniz. Eğer nakit avans limitiniz 10 bin TL değil ise bankaya başvurarak limit değişikliği yapabilirsiniz. Eğer kredi sicil notunuzda olumsuz bir durum yoksa talebiniz yüksek ihtimalle kabul edilecektir.

Eğer Halkbank’ın nakit avans fırsatından faydalanmak istiyorsanız bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra tarayıcı aracılığı ile de bankanın resmi intenet sitesinden ve intenet bankacılığından başvuru yapabilirsiniz. Öte yandan bankanın en yakın şubesine giderek nakit avans talebini yüz yüze görüşme ile de gerçekleştirebilirsiniz.