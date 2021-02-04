Halkbank kredi borcu yapılandırma ve erteleme başvuru işlemleri

Bankalardan aldıkları kredileri ödemekte zorlanan müşteriler Halkbank’ın kredi ertelemesinin nasıl yapılacağını, erteleme faizinin nasıl hesaplanacağını, kredi kartının ertelemesinin yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. Özellikle esnaflar tarafından kredi borç yapılandırması ve ertelenmesi isteniyordu. Kredi borç yapılandırma ve erteleme isteklerinin ele alındığı ve müşterilere sosyal yaşamda ihtiyaç duydukları finansman desteklerinim sağlanması, vergilerin tarihinin ertelenmesi gibi tüm kesimden insanları kapsayan ekonomi paketi tam kapsamlı bir şekilde hazırlandı ve açıklandı. Bu ekonomi paketi için 100 milyar TL’lik kaynak ayrıldı.

Halkbank Kredi Erteleme Koşulları

Yapılan açıklamaya göre Halkbank kredi erteleme koşullaları aşağıdaki gibidir;

Kredisi olan sanatkarlar ve esnaflar erteleme talebinde bulunuyor ve bu erteleme talebinin doğrultusunda kullanılan kredilerin vadeleri gelecek olan ana para ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinin gelmesinin ardından 3 ay süresince faizsiz olarak ertelenecek.

Ödemede sorun yaşayan vatandaşlar için 6 aya varan ödemesiz krediler uygun bir vadeli yapılandırma imkanıyla sunulacak.

Turizm gibi dönemsel olarak iş yapan sektörler için 12 aya kadar uzatma imkanı sağlanacak.

Halkbank’ın kredi kullanan müşterilerinin Halkbank üzerine yazılmış olan çekleri ödemesi için genel kredi limitleri arttırılacak ve firmalar için ekstra nakit kredi imkanı sağlanacak.

Halkbank kurumsal kredi kartı ya da doğrudan borçlandırma sistemi ile iş yerlerine ait giderleri karşılamakta olan işletmelere destek olmak için kurumsal kartlarının limitleri arttırılacak.

Halkbank kredi borcu erteleme yapılandırması

Korona virüs sebebiyle ülkemizde birçok tedbir alındı. Alınan bu tedbirler sebiyle ekonomi paketi duyuruldu. Esnaflar için borç yapılandırma ve erteleme imkanı sunuldu. Bankalara kredi borcu bulunan müşteriler erteleme talebinde bulundu ve Halkbank’ın 3 ay erteleme fırsatının müjdesi verildi. Korona virüs toplantısında alınan kararlar kapsamında açıklandı. Hazırlanan ekonomi paketinin içeriğinde esnaflarla ilgili pek çok maddeye yer verildi. Ekonomik paketinin içeriği ve yer alan maddelerden bazıları:

Perakende, alışveriş merkezi, demir-çelik, otomotiv, sinema ve tiyatro, lojistik, konaklama, yiyecek ve içecek, tekstil ve konfeksiyon gibi sektörlerin muhtasar ve KDV tevkifatıyla SGK primlerinin Nisan, Mayısıs ve Haziran ayları için yapılacak olan ödemeleri 6’şar ay ertelendi.

Kasım ayına kadar konaklama vergisi ödenmeyecek.

Otel kiralamalarıyla ilgili irtifak hakkı bedeli ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayısıs ve Haziran ayları için 6 ay boyunca ertelenecek.

İç havayolu taşımacılığının KDV oranı 3 aylık süre için %18’den %1’e düşürüldü.

Korona virüsü sebebiyle nakit akışında bozukluk yaşayan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemesi asgari 3 ay süreyle ötelenecek ve gerekirse bu firmalara ekstra finansman yardımı yapılacak.

Korona virüs sebiyle işleri olumsuz etkilenen ve bu durumla ilgili talepte bulunmuş olan esnafların Halkbank’a olan kredi borçlarının Nisan, Mayısıs ve Haziran ayları anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süresince ve faizsiz bir şekilde ertelenecek.

İhracatta geçici yavaşlama yaşayanların kapasite kullanım oranlarının korunmasını sağlamak için ihracatçı firmalara finansman yardımı yapılacak.

Vatandaşlara uygun ve onlar için avantajlı olacak kredi paketlerinin devreye sokulması teşvik edilecek.

KFG limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi. Kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilenen ve likide ihtiyaç duyan, teminat açığı oluşan firmalarla KOBİ’ler alacak.

İşverene sağlanan asgari ücret desteğine devam edilecek.

20 bin öğretmenin ataması yapılacak.

65 yaş üstü emekliler, kamu bankası işlemlerini istemeleri durumunda evde gerçekleştirebilecek.

Mevzuatta yer alan esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.

Huzur evlerindeki doktor sayısı arttırılacak. Huzur evinde kalan yaşlıların sağlığı yakından takip edilecek.

En düşük maaşın bin 500 TL olması sağlanacak.

500 bin TL’nin altında bulunan konutların kredilenme miktarı %80’den %90’a çıkartılacak. Asgari peşinat %10’a düşürülecek.

Küresel tedarik zincirlerinin aksama yaşamaması için hem üretime hem de perakendeye belirlenen önceliklere göre altenatif kanallar sağlanacak

İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılması için 2 milyar TL kaynak ayrılacak.

İhtihdamın sürekliliğin sağlanması için 2 aylık telafi çalışma süresi 4 ay olacak.

BDDK’nın açıklamasına göre takip süresi 180 gün oldu

Kredi borç ödemelerinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle takibe düşen borçlulara eskiden 90 gün tanınırken artık 180 gün tanınacak. Süre 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Halkbank kredi borç erteleme yapılandırma başvurusu

Başvuruyu yapmak isteyenler Halkbank şubelerine giderek yapabilirler. İntenet bankacılığıyla da bu işlemi gerçekleştirmek mümkün.

Halkbank intenet şubesine giriş yaptıktan sonra kredi bölümüne sonra da kredilerim sekmesine tıklayın. Kredi erteleme bölümümde bireysel taksit erteleme sayfasından işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

3 kamu bankası finansal istikrar destek paketi sunacak

HalkBank

Ziraat Bankası

VakıfBank

Berat Albayrak, özel bankalar için de destek çağrısı yaptı. Aşağıdaki bankalar da destek paketi açıkladı.

Akbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım

Ziraat Bankası

Eximbank

Kuvettürk

Denizbank