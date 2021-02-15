Halkbank müşterilerine ipotekli şekilde ihityaç kredisi desteği sunmaya başladı. Bu sayede Halkbank müşterileri yüksek düzeyde ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabiliyor.Bu krediden yararlanmak isteyen müşterilerbu kredi paketinde ipotek teminatı ile beraber kolaylıkla kredi çekebiliyor.

Düşük düzeyde maaş alanların yüksek düzeyde kredi imkanına sahip olamadığı için imkan sunan Halkbank ihtiyaç kredisi ile ipotekli bir şekilde bu krediden yararlanabilmektedir.

Halkbank konut teminatlı ihtiyaç kredisi kampanyası

Bu bihtiyaç kredisi ile Halkbank müşterilerine 36 ay vadeli ihityaç kredisi fırsatı veriyor. Krediden yararlanmak için konut teminatı göstermek gerekiyor ve daha sonra 100 bin TL'ye kadar nakit kredi desteğinden yararlanılabiliyor.

Konut ipoteği ile hkolaylıkla teminat onayı sağlanıyor ve kişiler yüksek tutardaki krediden kolay bir şekilde Halkbank'tan yararlanabiliyor. Kullanılan kredilere ise uzun vadede uygun faiz oranları sunulmaktadır.

Halkbank yüksek miktarda ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen müşteriler, isimlarine kayıtlı bir ipoteki teminat gösterdiklerinde knout için eksper işlemi de dahil olmakla beraber konulan değerin yüzde seksenini geçmemek şartı ile üst limit uygulaması da olmuyor. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasında diğer kredilerde olduğu gibi 36 ay vade ile sınırlıdır.

Önek 100 bin TL ihtiyaç kredisi tutarı

Çekilen kredi tutarı : 100.000 TL

Vade sayısı : 36 ay vade

Aylık ödenmesi gereken taksit tutarı : 3.916,67 TL

Aylık faiz oranı : % 1,73

Kredi dosya masrafı : 500 TL

Diğer masraflar : 1.164,76