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Halkbank kolay ödemeli memur, işçi ve emeklilere özel 3’lü kredi paketleri

Kamu bankalarının önde gelen isimlerinden olan Halkbank, kolay ödemeli kredi paketlerini açıkladı. Paket kapsamında düşük faiz oranlarıyla memur, işçi ve emeklilere özel kredi imkanları sunuluyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:11
Halkbank kolay ödemeli memur, işçi ve emeklilere özel 3’lü kredi paketleri
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Halkbankası emekli, memur ve işçiler için kolay ödemeli kredi paketlerini sundu. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 3’lü paket ile belirlenen kredilerden yararlanarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Halkbank 3’lü kredi paketleri

Halkbank tarafından müşterilere sunulan 3’lü kredi paketleri ile memur, emekli ve işçilere özel kredi fırsatları yoğun talep görüyor. Bu kredi paketleri; memurlar için ‘Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi’, emekliler için ‘Mutlu Emekli İhtiyaç kredisi ve işçiler için ‘Özel Sektör Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi’ olmaktadır.


Halkbank’ın mutlu emekli paketi kapsamında, emekli maaşlarını Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için özel imkanlar sunuluyor. Emekli maaşını bu bankadan alan kişilere %0.92’den başlayan faiz oranlarıyla ve kişiye özel taksitlendirme seçenekleriyle 10 bin liraya kadar kredi 60 ay vade imkanıyla sunuluyor.

Kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi için %0.98’den başlayan faiz oranı ile ve 60 ay vadeli 10 bin liraya kadar kredi veriliyor. Memurlar kredileri tahsis ücreti ödeyerek aylık %0.98 faiz oranı ile kullanabilirken, tahsis oranı ödenmeden de %1.03 faiz oranıyla çekebilmektedirler.

Bankanın işçilere özel sunduğu ihtiyaç kredisi ile işçiler, %0.98’den başlayan faiz oranı ile 10 bin liraya varan kredi imkanı veriliyor.

Banka tarafından sağlanan ihtiyaç kredisi paketlerinde ödeme erteleme, aylık eşit taksit, artan taksit, azalan taksit, 3 ayda bir eşit taksit ve serbest ödemeli gibi farklı ödeme şekilleri kullanılabiliyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:11
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