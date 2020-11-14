İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Halkbank kobi destek kredileri

Kamu bankalarından biri olan Halkbank kobi destek kredileri ile kobilerin yanında olmaktadır. Sizde içeriğimizi inceleyerek Halkbank'ın kobilere sağlamış olduğu desteklerden haberdar olabilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 23:21
Halkbank kobi destek kredileri
Takip Et:

Kamu bankalarının önde gelen isimlerinden biri olan Halkbank, ekonomiye büyük destek sağlayan KOBİ’ler için birçok imkan sunmaya devam ediyor. Esnaf ve kobilerin ihtiyaçlarına göre planlanan ve farklı ödeme seçenekleri bulunan destek paketleri ile kobilerin ihtiyaçları giderilmektedir. Bunun yanında Halkbank makine imalat destek paketi, yatırım destek, turizm sektörü, şoför esnafına plaka ve hat teminatları kredisi, çay, balıkçılık, seracılık ve sağlık sektörü gibi birçok sektöre finansman sağlamaktadır.

Makine imalat destek paketi

Makine imalat destek paketi, imalat sektöründe faaliyet gösteren makine ve ekipman üreticileri ile üreticilerin satış yaptığı kurumların, yeni ve yerli makine alımlarıyla beraber işletme sermayesiyle dış ticarette kullanılan finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Yeni ürün tasarımı, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve kalitenin artırılması amacıyla Ar-Ge çalışmaları olan imalatçı firmalar; işçilik, personel, malzeme, enerji, proje, araştırma, patent ve endüstriyel tasarım tescili işlemlerinde nakit ihtiyaçlarını karşılamak için Halkbank Kobi destek kredisi kullanabilirler.

Turizm sektörü destek paketi

Turizm sektörü destek paketi seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, turistik restoranlar ve turizm sektörüne ürün satışı yapan tedarikçi firma sahibi kobiler için nakit ihtiyacına uygun kredi kullanımlarına imkan sağlamak amacıyla oluşturulmuş sezon ödemeli bir pakettir. Turizm ile uğraşan firmaların nakit ihtiyaçları için her yıl en çok 9 ay ödemesiz dönemli olarak kullanılmaktadır. Ekipman, yenileme ve mobilya alımı gibi harcamalarda ise 60 aya varan vade seçeneği bulunmaktadır. Turizm sektörü destek paketi ile sigorta, dost hesap, çek kanesi, nakit yönetim ürünleri, döviz, TL ve çek tahsisleri, kambiyo işlemleri ve paraf business kart kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Şoför esnafına plaka ve hat teminatlı kredi

Şoför esnafına plaka ve hat teminatlı kredi paketi esnaf odası, denek ve birlik üyesi ticari taksi, minibüs, dolmuş işletmecilerinin hat ve plaka alımları, servis veya ticari araç alımlarında işletme kredisiyle nakit ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur. 5 yıl vadeli olan kredi ile 4 farklı kredi imkanı sunulmaktadır. Bunlar plaka ve hat alım kredisi, plaka teminatlı servis alım kredisi, plaka teminatlı araç alım kredisi ve plaka teminatlı işletme kredisidir.

Franchising destek paketi

bu paket ile mevcut işyeri ya da kendi işini kurmak isteyenlerin farklı bir alanda faaliyet göstermeleri için oluşturulmuş kredi paketidir. Vade seçeneği ve uygun faiz oranıyla vatandaşlara avantaj sunan paket, franchise giriş bedeli ödemesi ve işyerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için finansman desteği sağlamaktadır. Bu kredinin vadesi azami 5 yıldır, 3 ayda ya da 6 ayda bir eşit taksit imkanı bulunmaktadır ve ilk yıl 6 ay ödemesiz dönem seçeneği bulunmaktadır.

Tarım destek paketi

Tarım sektörü, tarıma dayalı sanayi için hammadde kaynağı oluşturması, nüfusun gıda gereksiniminin karşılanması ve ithalatın azaltılmasında büyük rol oynamaktadır. Halkbank tarafından bu sektöre büyük bir destek sunabilmek için hazırlanan paket, çiftçinin ödeme şartları dikkate alınarak, hasat dönemindeki nakit ihtiyaçlarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Tarım destek paketinin içerisinde 9 destek kredisi bulunmaktadır. Bunlar; Tarım destek kredisi, traktör ve tarım makineleri kredisi, sera işletme ve sera yapım kredisi, TMO makbuz senedi karşılığı kredi, kırsal kalkınma hibe programı, tarımsal arazi alım kredisi, topraksız tarım kredisi, tarımsal sulama sistemleri kredisi ve çeltik kredisidir.

Kobi iş geliştirme kredisi

Kobilerin işlerini geliştirmelerini desteklemek, istihdamı arttırmak, verimlilik artışını sağlamak ve rekabet düzeylerini yükseltmek amacıyla Kobi iş geliştirme kredisi verilmektedir. Yeni şube açılımı, şubelerin geliştirilmesi, tadilat gibi giderlerin karşılanması için proje bazında kredi verilmektedir. Aylık eşit taksitler ya da 3 ayda 1 eşit taksitler ile 5 yıla varan vadelerle krediyi kullanabilirsiniz.

Sağlık sektörüne özel kredi

Halkbanki kendi muayenehanesini açmak isteyen ve acil sermayeye ihtiyaç duyan kişiler için girişimci kredisi, ticari gayrimenkul alım kredisi, dost hesap ve paraf business kart gibi destekler ile muayenehane açmaları durumunda sağlık sektörüne özel uygun vade ve faiz ödemesiz kredi imkanı sağlanmaktadır. Ticari gayrimenkul alımı için 120 aya varan vade ile ödemesiz dönem ve geri ödemeli seçenekleri sunulmaktadır. 1 yıl ödemesiz kredi için ise 50.000 TL’ye kadar 36 aya varan vade ile genç girişimci kredisi, 75.000 TL’ye kadar 48 aya varan vade ile cesur girişimci kredisi vermektedir.

Bu kredi paketlerinin yanında;

Eczacı Paraf Kobi,


Medikal sektörü destek paketi,

Su ürünleri ve balıkçılık kredisi,

Çay sektörü destek paketi,

E-ticaret kredi paketi,

Mobilya sektörü destek paketi,

Firmalar için imar barışı destek kredisi,

Bilişim ve yazılım sektörü destek kredisi,

İhracat destek paketi,

İmalat destek paketi,

Elektronik ürün senedi karşılığı kredi

Otomotiv yan sanayii destek kredisi de verilmektedir.



Son Güncelleme: 14.11.2020 23:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KobiHalkBankDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Popüler Haberler

Halkbank kobi destek kredileri
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea güncel çalışma saatleri ve günleri 2020
SİDA nedir, ne anlama gelmektedir
Yemin dizisi Münevver (Melahat Abbasova) kimdir?
İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı final bölümü olacak mı? TRT 1 İncir Ağacı bitti mi, final yapacak mı?
2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma - Astrolojik yıldız falınız bugün günlük hayatınız için neler söylüyor?
Süper Lig Fikstür çekimi yapıldı! Derbiler hangi tarihlerde Oynanacak? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yeni sezon fikstür ve maç tarihleri
Yeni Hayat Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
İŞKUR üzerinden özel firmalar tarafından 10 ilde bekçi alımı yapılacak!
Çocukluk dizisinde Hanife karakterine Nihal Menzil hayat veriyor
Burs nedir? Maddi durumu kötü olan öğrencilere burs veren kurumlar
HGS çağrı merkezi ile bakiye sorgulama 2020
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 14 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
SGK borçlarına yapılandırma müjdesi
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2020 yılı Akbank emekli promosyon miktarı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.