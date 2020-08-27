Kamu bankalarından biri olarak karşımıza çıkan Halkbank üzerinde müşterilere yönelik birçok kredi verilmektedir. Bu kredilerden biri de kefalet kredisidir. Kefalet kredisi yalnızca esnaflar tarafından alınabilmektedir. Kredinin alınabilmesi için birtakım koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar arasında bazı belgelerin edinilmesi de yer almaktadır. Kefalet kredisi esnafların işlerinde büyümeye gidebilmeleri açısından oldukça önemli bir destek sunmaktadır.
Halkbank Kefalet Kredisi Başvuru Koşulları
- Esnaf odasına kayıtlı olunması
- Esnaf odasına kayıt olduktan sonra 6 ay dolmadan kefalet kredisi için başvuruda bulunmaya izin verilmemektedir.
- Kefalet kredisi alınacak olan tarih aralığında KOSGEB dahil olmak üzere herhangi bir devlet desteğinden yararlanılmamış olması lazımdır. Yararlanıldığı takdirde 5 sene kefalet kredisi çekilememektedir.
- 18 yaşını dolduranlar krediye başvurabilirler.
Halkbank Kefalet Kredisi İçin Gereken Belgeler
- İşletme sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi
- İşletmenin adına kayıtlı vergi levhasının fotokopisi
- Oda kayıt belgesi
- Esnaf sicil kayıt belgesi ve bu belgenin fotokopisi
- Esnaf sicil günlük tasdiknamesi
- Yeni üye olacak olan esnaflar için güncel vesikalık fotoğraf
- Muhtarlıklardan alınacak olan ikametgah belgesi
- Vergi dairesi mükellefiyet belgesi
- Esnafın yıllık cirosunu gösteren evrak
Halkbank Kefalet Kredisi Başvuru Yapanların Memur Kefillerinden İstenen Evraklar
- Kimlik belgesi
- İkametgah belgesi
- Memur kefilin son aya ait olan bir gelir belgesi
Halkbank Kefalet Kredisi Başvuru Yapanların Esnaf Kefillerinden İstenen Evraklar
Esnaf kefil sunulması halinde talep edilen evrakların aslının ve iki tane de fotokopisinin verilmesi lazımdır.
- Kimlik belgesi
- İkametgah belgesinin
- Vergi levhasının fotokopisi
- Oda belgesi ile başvuru yapılmalıdır.
Halkbank Kefalet Kredisi Başvuru Yapanların Çalışan Kefillerinden İstenen Evraklar
- Kimlik belgeleri
- İkametgah belgesi
- Kredi başvurusunun yapılacağı tarihte son aya ait gelir belgesi
Kefalet Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kefalet kredisi başvurusunda bulunabilmek için Halkbank şubelerine gidilebilmektedir. Diğer bir yöntem olarak intenet bankacılığı kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan bağlantıya gidilerek hızlı başvuru butonuna basılması lazımdır. Buradan sonra açılan sayfadaki formun eksiksiz doldurulması gereklidir. Bu işlemin ardından form gönderilir ve işlem onayı için beklenmelidir.
Halkbank Kefalet Kredisi Özellikleri
- 60 aya kadar vade seçeneği ile kredi sağlanmaktadır.
- Hem ham madde hem de döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için verilen bir işletme kredisidir.
- 1 yıla kadar seçilen vadelerde %4.5 oranında faiz uygulanır. 1 yıldan daha uzun süreli olanlar için de aynı faiz oranı sunulmaktadır. %4.5 faiz oranı, yıllık faizdir. Aylık faiz oranı ise; %0.37 olarak sunulmaktadır.
Halkbank Kefalet Kredisinden Faydalanabilecek Olan Meslek Alanları
- Bakkal, bayi ve büfeler
- Kıraathane ve kafeterya işletmecileri
- Kadın ve erkek kuaförlüğü yapanlar.
- Lokanta ve kafe işletmecileri
- Terzi ve butik işletmeciliği yapanlar
- Mobilya ve ağaç işleri ile geçimini sağlayanlar.
- Manavlar
- Kırtasiyeci ve kitapçılar
- Taksici, otobüs ve servis aracı işletmecileri
- Kamyoncular, kamyonetçiler ve nakliyeciler
- Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birini yapanlar da bu krediden faydalanabilir.
Halkbank Kefalet Kredisi Hesaplama
- 50.000 TL kredi çekilmesi halinde; 60 ay vade ile kredi tercih edilirse, aylık %0.37 oranında faiz uygulanmaktadır. Aylık taksit tutarı, 951 TL olurken toplam geri ödeme tutarı ise; 57.066,52 TL olmaktadır.
- 60 ay vade ile 200.000 TL kredi çekenler; aylık 3.804 TL taksit öderken toplam geri ödeme tutarı ise; 228.262 TL olmaktadır.
- 200.000 TL kredinin 48 ay vade ile çekilmesi halinde; toplam geri ödeme tutarı, 222.510 TL olurken aylık 4.636 TL taksit ödenecektir.
- 36 taksit ile 200.000 TL kredi çekildiğinde; aylık taksit miktarı 6.024 TL olurken aylık %0.37 faiz oranı ile toplamda ödenecek tutar ise; 216.852 TL olmaktadır.
- 2 sene geri ödemeli olarak çekilen 200.000 TL kredinin aylık taksit tutarı 8.804 TL’dir. Halk Bank kefalet kredisi alanların toplam geri ödeme tutarı ise; 211.288 TL olmaktadır.