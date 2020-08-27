Kamu bankalarından biri olarak karşımıza çıkan Halkbank üzerinde müşterilere yönelik birçok kredi verilmektedir. Bu kredilerden biri de kefalet kredisidir. Kefalet kredisi yalnızca esnaflar tarafından alınabilmektedir. Kredinin alınabilmesi için birtakım koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar arasında bazı belgelerin edinilmesi de yer almaktadır. Kefalet kredisi esnafların işlerinde büyümeye gidebilmeleri açısından oldukça önemli bir destek sunmaktadır.

Halkbank Kefalet Kredisi Başvuru Koşulları

Esnaf odasına kayıtlı olunması

Esnaf odasına kayıt olduktan sonra 6 ay dolmadan kefalet kredisi için başvuruda bulunmaya izin verilmemektedir.

Kefalet kredisi alınacak olan tarih aralığında KOSGEB dahil olmak üzere herhangi bir devlet desteğinden yararlanılmamış olması lazımdır. Yararlanıldığı takdirde 5 sene kefalet kredisi çekilememektedir.

18 yaşını dolduranlar krediye başvurabilirler.

Halkbank Kefalet Kredisi İçin Gereken Belgeler

İşletme sahibinin kimlik belgesinin fotokopisi

İşletmenin adına kayıtlı vergi levhasının fotokopisi

Oda kayıt belgesi

Esnaf sicil kayıt belgesi ve bu belgenin fotokopisi

Esnaf sicil günlük tasdiknamesi

Yeni üye olacak olan esnaflar için güncel vesikalık fotoğraf

Muhtarlıklardan alınacak olan ikametgah belgesi

Vergi dairesi mükellefiyet belgesi

Esnafın yıllık cirosunu gösteren evrak

Halkbank Kefalet Kredisi Başvuru Yapanların Memur Kefillerinden İstenen Evraklar

Kimlik belgesi

İkametgah belgesi

Memur kefilin son aya ait olan bir gelir belgesi

Halkbank Kefalet Kredisi Başvuru Yapanların Esnaf Kefillerinden İstenen Evraklar

Esnaf kefil sunulması halinde talep edilen evrakların aslının ve iki tane de fotokopisinin verilmesi lazımdır.

Kimlik belgesi

İkametgah belgesinin

Vergi levhasının fotokopisi

Oda belgesi ile başvuru yapılmalıdır.

Halkbank Kefalet Kredisi Başvuru Yapanların Çalışan Kefillerinden İstenen Evraklar

Kimlik belgeleri

İkametgah belgesi

Kredi başvurusunun yapılacağı tarihte son aya ait gelir belgesi

Kefalet Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışanların kefil olarak sunulması halinde ise talep edilen belgelerin hem orjinallerinin hem de 2 kopyalarının teslim edilmesi gerekmektedir.

Kefalet kredisi başvurusunda bulunabilmek için Halkbank şubelerine gidilebilmektedir. Diğer bir yöntem olarak intenet bankacılığı kullanılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan bağlantıya gidilerek hızlı başvuru butonuna basılması lazımdır. Buradan sonra açılan sayfadaki formun eksiksiz doldurulması gereklidir. Bu işlemin ardından form gönderilir ve işlem onayı için beklenmelidir.

Halkbank Kefalet Kredisi Özellikleri

60 aya kadar vade seçeneği ile kredi sağlanmaktadır.

Hem ham madde hem de döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için verilen bir işletme kredisidir.

1 yıla kadar seçilen vadelerde %4.5 oranında faiz uygulanır. 1 yıldan daha uzun süreli olanlar için de aynı faiz oranı sunulmaktadır. %4.5 faiz oranı, yıllık faizdir. Aylık faiz oranı ise; %0.37 olarak sunulmaktadır.

Halkbank Kefalet Kredisinden Faydalanabilecek Olan Meslek Alanları

Bakkal, bayi ve büfeler

Kıraathane ve kafeterya işletmecileri

Kadın ve erkek kuaförlüğü yapanlar.

Lokanta ve kafe işletmecileri

Terzi ve butik işletmeciliği yapanlar

Mobilya ve ağaç işleri ile geçimini sağlayanlar.

Manavlar

Kırtasiyeci ve kitapçılar

Taksici, otobüs ve servis aracı işletmecileri

Kamyoncular, kamyonetçiler ve nakliyeciler

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden birini yapanlar da bu krediden faydalanabilir.

Halkbank Kefalet Kredisi Hesaplama