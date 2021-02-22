İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank 50.000 tl ihtiyaç kredisi

Nakit ihtiyacına sahip olanlar için halkbanktan büyük kampanya.50.000 tl'ye kadar düşük faizli kredi detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:28
Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank 50.000 tl ihtiyaç kredisi
Takip Et:

Halkbank kış dönemlerinde müşterilerine en çok kredi sağlayan bankalardan birisidir.Yeni kampanya başlatan banka bu faydadan sadece maaş alan müşterilerine sağlamakta.Kredi kampanyasında emekli,çalışan,kamu personeli fark etmeksizin maaşını bankadan alan herkes alabilecektir.1.000 tl’den başlayıp en çok 50.000 tl’ye kadar kredi talep edebilecekler.3 ayda bir ödeme ve ya serbest ödeme gibi seçenekler sunuluyor.

Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Kredi almak isteyen maaş müşterileri ister intenetten ister mobil uygulama sayesinde başvuru yapabilecekler.2021 yılı başlamasıyla birlikte kampanya halen devam etmekte,Halkbank ihtiyaç olan herkesin nakit talebini karşılıyor.

Halkbank ihtiyaç kredi önek hesaplama­?

Kredi almak isteyen kişiler için önek ödeme hesaplama yöntemi şöyledir

1.000 TL önek kredi hesaplaması

-1.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 94,10 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.129,20 TL olarak hesaplanıyor.

-1.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 52,39 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.257,36 TL olarak hesaplanıyor.

-1.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 38,73 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.394,28 TL olarak hesaplanıyor.

50.000 TL önek kredi hesaplaması

-50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 4.704,78 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 56.457,36 TL olarak hesaplanıyor.

-50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 2.619,66 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 62.871,84 TL olarak hesaplanıyor.

-50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 1.936,53 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 69.715,08 TL olarak hesaplanıyor.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 12:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalkBankKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Bağkur sanal terk 83-83 nedir? Bağkur sanalt terk 83-84 nasıl yapılır?
Reytinglerde kim birinci oldu? 21 Şubat tv reytingleri belli oldu
Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Şubat Pazartesi Youtube ATV canlı yayın ve tekrar yayını
XRP davası saat kaçta başlayacak? 1 XRP kaç TL?
Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı başvuru şartları neler?
AliExpress’ten alınan ürün gümrüğe takılır mı? AliExpress hakkında merak edilenler
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank 50.000 tl ihtiyaç kredisi
Fox TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün tv'de kimin maçı var? 22 Şubat 2021 Pazartesi maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Ramo dizisi konusu ve oyuncuları
Fındık fiyatları ne kadar? 23 Mart Pazartesi il il güncel fındık fiyatları
Yılbaşı sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
En güzel miraç kandili mesajları - Miraç Kandili resimli ve dualı mesajları
2019 yılı Fed toplantı tarihleri ne zaman? FOMC toplantı kararları ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirirse piyasaları nasıl etkiler?
Rüyada yılan sokması görmek ne demektir? Rüyada yılan sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
TV8 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Bekçi alımları ne zaman olacak? E-devlet üzerinden bekçilik başvurusu yapma
Star TV canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Boşanma Dilekçesi ücreti
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.