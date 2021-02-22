Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank 50.000 tl ihtiyaç kredisi

Halkbank kış dönemlerinde müşterilerine en çok kredi sağlayan bankalardan birisidir.Yeni kampanya başlatan banka bu faydadan sadece maaş alan müşterilerine sağlamakta.Kredi kampanyasında emekli,çalışan,kamu personeli fark etmeksizin maaşını bankadan alan herkes alabilecektir.1.000 tl’den başlayıp en çok 50.000 tl’ye kadar kredi talep edebilecekler.3 ayda bir ödeme ve ya serbest ödeme gibi seçenekler sunuluyor.

Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Kredi almak isteyen maaş müşterileri ister intenetten ister mobil uygulama sayesinde başvuru yapabilecekler.2021 yılı başlamasıyla birlikte kampanya halen devam etmekte,Halkbank ihtiyaç olan herkesin nakit talebini karşılıyor.

Halkbank ihtiyaç kredi önek hesaplama­?

Kredi almak isteyen kişiler için önek ödeme hesaplama yöntemi şöyledir

1.000 TL önek kredi hesaplaması

-1.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 94,10 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.129,20 TL olarak hesaplanıyor.

-1.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 52,39 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.257,36 TL olarak hesaplanıyor.

-1.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 38,73 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 1.394,28 TL olarak hesaplanıyor.

50.000 TL önek kredi hesaplaması

-50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 12 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 4.704,78 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 56.457,36 TL olarak hesaplanıyor.

-50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 24 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 2.619,66 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 62.871,84 TL olarak hesaplanıyor.

-50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçeneği ile çekildiğinde kredi tahsis ücreti 100 TL; faiz oranı %1,6; aylık taksit tutarı 1.936,53 TL; toplam geri ödenecek tutar ise 69.715,08 TL olarak hesaplanıyor.