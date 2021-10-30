Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!

Covid-19 nedeniyle ikinci el araçlara büyük bir talep oluştu. İkinci el araçlara talebin artmasıyla fiyatlar yükseldi. Araç fiyatlarındaki artışa canı sıkılan vatandaşlara Halkbank’tan sevindirici haber geldi. Bankaların icralık araç satışları ile ilgilenen pek çok vatandaş, bu şekilde çok daha uygun bir fiyata araç sahibi olabiliyor. İşte Halkbank’ın ikinci el icralık araç satış fiyatları…

Bankaların icralık araç satışları!

Araç fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Artan fiyatlar, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için can sıkıcı bir duruma dönüşüyor. Araba almak için farklı yollar arayan vatandaşlar, bankaların icra ile el koyduğu araç satışları ile uygun fiyata araç sahibi olabiliyor.

Halkbank icralık 2.el araç satış listesi

Bu kapsamda Halkbank 2021 yılının sonuna doğru icralık araçları satışa çıkaracağını açıkladı. Uygun fiyatlı 2.el araç arıyorsanız Halkbank’ın icralık araçlarını inceleyebilirsiniz…

Halkbank araç sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı. Buna göre Halkbank’ın satışa çıkardığı icralık araçlar uygun fiyatlara müşterilere sunulacak. İcralık 2.el araç satışının yapıldığı sitede araçla ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilecek. Aracın fotoğrafları, silindir hacmi, yakıt tipi vb. bilgiler detaylı olarak paylaşılacak. Halkbank’tan araç almak istiyorsanız öncelikle şartnameyi kabul etmeniz gerekir. Halkbank şubelerine giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca mesai saatlerinde araçları görebilme ve inceleme imkanınız bulunmaktadır. Bununla birlikte satışa sunulan araçların banka tarafından vergisi ödenmiştir ve herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Satışlarda araç için en iyi teklif veren kişiye araç satım işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu sebeple araç satışlarının yer aldığı siteye giderek zaman kaybetmeden teklifinizi verip yeni aracınızın satın alma işlemlerini gerçekleştirin.

