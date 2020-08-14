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Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz

Birçok kişinin merak ettiği Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 14.08.2020'li haberimizi okuyarak Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 01:06
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz
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İş kurmak isteyen genç girişimcilere verilen destekler günden güne artış gösteriyor. Hibe destekler bankalar tarafından verilmeye devam ederken destekler kategorilere ayrılmış durumda. Bu kategoriler tarım, hayvancılık, teknoloji ve daha pek çok alanda destekler sunuluyor. Halkbank genç girişimcilere destek olarak en öne çıkan bankalar arasında yerini alırken, genç girişimcilere yeni kuracakları işte büyük destekler sağlıyor.

Hibe desteğinden kimler faydalanabilir?


Genç olsun olmasın girişimci olacak ve hibe desteği almak isteyen pek çok kişi ilk olarak desteklerden kimlerin faydalanabileceğini merak ediyor. Buna göre başvuru tarihi 1 yılı aşmamak şartı ile ticari işlerine devam eden ve herhangi faaliyette bulunmayan kişilerin kendi işlerini kurmak istemeleri durumunda bankalar tarafından sunulan neredeyse tüm hibe ve desteklerden faydalanabilirler. Hibe desteğinden faydalanmak için,

  • Girişimci Kredilerimizden faydalanabilmek için şirket kuruluşunun tamamlanmış olması ve gerekli belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Girişimci Kredisi kullanan kişiler, 6 ay boyunca banka şubeleri aracılığıyla hesaptan yapacakları havale işlemleri ve tahsile alınan çeklerine %50 oranında masraf indirimi uygulanacak ve 6 ay boyunca hesap işletim ücreti alınmayacaktır.
  • Ayrıca, girişimcilere, işyeri sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigorta ürünleri ve KOBİ-Esnaf Emeklilik Planı sigorta ürünlerimiz uygun şartlarla sunulmaktadır.

Hayvancılık hibe desteği veren kurum ve bankalar hangileridir?

Mevcut sistemde en fazla hibe ve destek konuları tarım ve hayvancılık konularında verilmektedir. Bunun amacı ülkemizde hayvancılık ve tarım konusunda vatandaşları teşvik ederek bu sektörlerin gelişmesini sağlamaktır. Devlet tarafından anlaşmalı olan kurumlar sayesinde hayvancılık konusunda destekler sağlanmaktadır. Kurumlar ve bankalar arasında dikkat çeken iki banka bulunmaktadır.  Bunlar kamu bankaları olan Halkbank ve Ziraat Bankası bulunmaktadır.

Hayvancılık sektörü için destek veren kurumlar listesi

  • Tübitak
  • Avrupa Birliği Hibeleri
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • KGF
  • Türkiye Teknoloji Vakfı Destekleri
  • Kalkınma Ajansları
  • Kefalet Kooperatifleri Birlikleri

Tarım sektöründe hibe veren kurum ve kuruluşlar

Tarım sektörüne destek veren kurumlar da belli oldu. Verilen destekler için ilk öne çıkan kurum KOSGEB olmaktadır. KOSGEB pek çok kadın girişimci ve diğer girişimciler için önemli bir kurum konumundadır. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekler bilinmektedir. Organik tarım destekleri olarak hibe veren kurumlar şunlardır,

  • Tarım aletleri
  • Ceviz yetiştiriciliği
  • Badem yetiştiriciliği
  • Buğday destekleri
  • Sertifikalı yem bitkisi
  • Tarımsal mekanizasyon destekleri
  • Geri ödemesiz 30.000 TL desteklemeler

     



Son Güncelleme: 14.08.2020 01:06
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