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Halkbank evlilik kredisi şartları 2021

Halkbank evlilik hazırlığı yapan çiftlere finansman desteği sağlayacağın açıkladı. Evlilik hazırlığı yapan binlerce kişi Halkbank evlilik kredisini araştırmaya başladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 23:03
Halkbank evlilik kredisi şartları 2021
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Halkbank evlilik hazırlığı yapan çiftlere evlilik kredisi veriyor. Banka evlilik hazırlığında çeyiz, ev eşyası, düğün, nişan ve balayı gibi masrafların giderilmesinde destek sağlamak adına çiftlere kredi desteği vereceğini açıkladı.

2020 yılında başlayan evlilik kredisi destekleri 2021 yılında da devam edecek. Evlilik kredisi başvurularında belli şartlar isteniyor. Bu şartlar biri de yaş sınırıdır. Söz konusu krediden 18 ile 24 yaş arasında olan kişiler faydalanabiliyor. Üniversite eğitimi alan kişiler için ise sınır 26 yaştır. Yaş sınırının yanı sıra herhangi bir nedenle ağır bir suçtan ceza almış olmamak şartı da aranmaktadır.

Yukarıdaki şartlara uygun olan çiftlere Halkbank 5 bin lira çeyiz kredisi desteği veriyor. Çeyiz kredisinin yanı sıra evlilik süresinde oluşan masrafların giderilmesi için de evlilik kredisi veriliyor.

Evlilik kredisi başvurularında banka kişilerden şu belgeleri talep etmektedir;

Serbest meslek sahipleri için güncel vergi levhası, yıllık gelir beyannamesi, ticaret sicil kaydı,

Çiftçiler için çiftçilik belgesi, müstahsil makbuzları, araz tapu fotokopileri,

Kamu ve özel sektör çalışanları için maaş bordrosu, üzerinde haciz bulunmadığı ibaresi içeren güncel onaylı gelir belgesi, şirket imza sirküleri, SGK hizmet dökümü gerekmektedir.



Son Güncelleme: 23.01.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankEvlilik Kredisi
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