İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz...
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan...
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata...

Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2020

Birçok kişinin merak ettiği Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 06:43
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2020
Takip Et:

Ev hanımlarının kredi alamayacağı düşünülse de bankalar ev hanımları için hazırladıkları paketler ile bunun yolunu açmıştır. Ev hanımlarının iş kurma hedefleri için gerekli finansman desteği Halkbank tarafından sağlanmaktadır.

Ev hanımlarının kredi alabilmesi için gerekli şartlar

Ev hanımlarının kredi alabilmesi için belirlenen bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki kişinin kredi notudur. Daha önce banka ile bir geçmişi bulunmayan ev hanımlarının, kredi notu yok demektir.

Bankanın talep edeceği bir diğer şart ise gelir belgesidir. Ev hanımlarının düzenli bir geliri olmadığından, yüksek limitli kredi başvurusu yaptıklarında onaylanmayacaktır. Bankalarının ev hanımları için verdiği kredi limiti genel olarak 5 bin TL tutarındadır.

Kredi kullanabilmek için 18 yaşının doldurulması gerekmektedir. Bankalar 70 yaş üstündeki kişilere genellikler kredi vermemektedir.

Halkbank ev hanımlarına kredi

Halkbank tarafından ev hanımlarına sunulan ‘Süratli Kredi’ ile çalışmayan ev hanımları bankadan kredi kullanabilir. Bireysel kredi grubunda olan kredinin limiti 50 bin TL, vadesi ise 60 aydır. Kredinin aylık faiz oranı %1,15 olarak belirlenmiştir.

Süratli krediye SMS bankacılığı, mobil bankacılık, intenet şubesi ve Halkbank dialog üzerinden başvuru yapılabilmektedir. SMS ile başvuru yapmak için KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar yazılarak 2452’ye kısa mesaj gönderilmelidir.

Halkbank süratli kredi taksit hesaplama

Kredi Tutarı

Vade

Aylık Taksit Tutarı

5 bin TL

12 ay

454,98 TL

5 bin TL

24 ay

246,16 TL

5 bin TL

36 ay

177,17 TL

10 bin TL


12 ay

909,96 TL

10 bin TL

24 ay

492,31 TL

10 bin TL

36 ay

354,34 TL

15 bin TL

12 ay

1.364,94 TL

15 bin TL

24 ay

738,47 TL

15 bin TL

36 ay

531,51 TL

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 06:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü

Popüler Haberler

Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2020
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020
2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar için beklenen haber!
Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncuları
2020 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
SGK rapor parası yatmadı ne yapabilirim? Hesabıma ne zaman yatar, nerden ve nasıl öğrenirim?
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir? Kredi kartı borcu ödenmezse uygulanacak prosedürler nelerdir?
Facebook canlı yayın nasıl yapılır? Canlı yayın ayarları ve gizlilik düzenlemeleri
Pasaport yenileme işlemleri ve 2020 pasaport yenileme ücretleri
Servant 2. sezon ne zaman başlayacak? Servant yeni sezon fragmanı ve konusu
Kanalların yayın akışları 19 Ekim Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 5 Eylül 2020 Cumartesi
Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.