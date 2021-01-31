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Halkbank esnaf kredisi için hangi belgeler gerekli, krediden kimler faydalanabiliyor?

Halkbank esnaf için uygun kredi paketleriyle esnafa kolay ödeme yollarını da beraberinde getiriyor. İşte bu krediden faydalanmak için gerekli olan belgeler...

31 Ocak 2021 Pazar 13:20
Halkbank esnaf kredisi için hangi belgeler gerekli, krediden kimler faydalanabiliyor?
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Pandemi sebebiyle bir çok banka esnaflara kredi yardımında bulunuyor. Bu bankalardan biri de Halkbank esnaf için uygun kredi paketleriyle esnafa kolay ödeme yollarını da beraberinde getiriyor. Peki başvuru için yapılması gerekenler ve istenilen şartlar nelerdir?Halkbank esnaf kredisi vade fırsatları sunuyor mu? Esnaf ve sanatkarlar için verilen bu krediden nasıl faydalanır? Paraf esnaf kart nedir ve nasıl kullanılır? Tüm esnaf ve sanatkarların merak ettiği bu soruların cevabını vermeye çalıştık. İşte bu krediden faydalanmak için gerekli olan belgeler. ve detaylar..

Halkbank esnaflar için vermiş olduğun kredide işletme sahipleri için avantaj sağlıyor pandemi dönemi nedeniyle birçok esnaf ve sanatkarın kolayca alabilecegi kredi fırsatları sunuyor. Halkbank esnaf kredisi oldukça fazla avantajlara sahip destek paketleri sunuyor.

Halkbank esnaf krediden 25.000 tl kredi

Esnaf ve Sanatkarlar için belirlenmiş kredi limiti 25.000 TL olarak sunulmuştur. Ayrıca vade seçeneği de iyi bir fırsat sunmaktadır 36 aya kadar vade seçeneği sunan Halkbank esnaf kredisi 6 aya Varan ödeme olmayan dönem uygulaması mevcuttur. Bu uygulamalardan kendisine uygun seçen esnaflar ve sanatkarlar avantajlı Halbank esnaf kredisinden faydalanabiliyor.

Paraf esnaf kart nedir?

Paraf esnaf kart ile bir çok hizmetleri gerçekleştirebilirsiniz. Esnafların kolaylıkla kullanabileceği bu kart destek paketi ile birlikte yüzde dört buçuk faiz oranı ve 25000 TL genel limitle esnaflar rahatlıkla kullanabilir. Başlangıç için ödeme istemeyen kart aylık 0,95 faiz  ile 12 ay taksit seçeneği sunar. Bu da kaçırılmayacak fırsatlardan biridir.

Bunların yanında birçok avantaja sahiptir paraf esnaf kart. Vadeli işlem özelliği ile anlaşmalı tedarikçilerle özel limit seçeneğine  de sahiptir. 250 TL civarı alışverişlerde kartınızın temassız özelliğini kullanarak nakit avans taksitli nakit avans özelliklerini de kullanabilirsiniz. 200 TL'den 15.000 TL'ye kadar limiti mevcuttur.

Peki bu krediden kimler faydalanabiliyor?

İşletme sermaye vadesi en fazla 5 yıl olanlar

Taşıt edindirme kredisi vadesi en uzun 7 yıl olanlar

Işyeri edindirme kredisi vadeleri en fazla 10 yıla kadar olanlar

Faiz oranları ise şu şekildedir adet suresi 1 seneye kadar yüzde 4 vade süresi 1 yıldan yıldan fazla olanlar yıllık %5 faiz uygulanır

Esnaf ve sanatkarlar için geçerli olan Halkbank esnaf kredi başvurusu gerekli olan belgeleri tamamlanıp Halkbanka esnaf kredi başvurusu için işlem yapılması gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra Halkbank tarafından onaylanması ve halkbank KOBİ bankacılığına davetin ilave edilmesi gerekiyor. Bunun dışında aranan şartlar ise şunlardır

Başvuru tarihlerine başvuruda bulunup esnafın vergi levhasına sahip olması ve kendisi için uygun kredi paketlerinden birine karar vermesi gerekiyor

Peki Halkbank esnaf kredisinden faydalanmak için ne yapmak gerekiyor. Hangi belgeler ve evraklar gerekli. Esnaflar ve sanatkarlar için sunulan bu krediden faydalanmak hızlı ve kolay. Halbank başvuru seçenekleri nelerdir? Başvuru yaparken hangi belgeler gerekli. İşte gerekli evraklar ve şartların detayları..

Halkbank esnaf kredisi başvurusu için gerekli evraklar

 
- TC Kimlik Belgesi Fotokopisi
- Esnaf Sicil Gazetesi
- Vergi levhası fotokopisi
- Oda Kayıt Belgesi
 

Peki Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır?

İlk seçenek olarak Halkbank web sitesine giriş yapılarak intenet üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapılabiliyor. Ana sayfadan krediler kısmı seçilerek gerekli başvuru formunda istenilen bilgiler doldurulur, dolduran bu başvuru banka tarafından değerlendirildikten sonra halkbank sizinle iletişime geçecek bilgi verecektir

Bir diğer başvuru yöntemi ise kooperatiflerle olabilir .Kooperatife yazarak  başvuru yapabilir ve şartlara uygunluk sağlanıyorsa kooperatif sizi Halkbank şubeleri ne aktaracaktır.

Halkbank şubelerinin giderek krediler kısmından başvuru yapan esnaf o başvurudan sonra kredi notu gibi kriterler dikkate alınarak şartların uygunluğu kontrol edilir. Şartlar sağlanıyorsa kredisi kısa sürede o onaylanır gerektiği belge işlemlerinden sonra kredi alabilirsiniz

Başvurular Halkbank’ın web sitesi üzerinden yapılır. Kredi kısımına girerek başvuru formu doldurulur ve banka tarafından onaylanması durumunda sizinle iletişime geçilir.


Son Güncelleme: 31.01.2021 13:20
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Anahtar Kelimeler:
EsnafKrediHalkBank
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