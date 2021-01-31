Halkbank esnaf kredisi için hangi belgeler gerekli, krediden kimler faydalanabiliyor?

Halkbank esnaflar için vermiş olduğun kredide işletme sahipleri için avantaj sağlıyor pandemi dönemi nedeniyle birçok esnaf ve sanatkarın kolayca alabilecegi kredi fırsatları sunuyor. Halkbank esnaf kredisi oldukça fazla avantajlara sahip destek paketleri sunuyor.
Halkbank esnaf krediden 25.000 tl kredi
Esnaf ve Sanatkarlar için belirlenmiş kredi limiti 25.000 TL olarak sunulmuştur. Ayrıca vade seçeneği de iyi bir fırsat sunmaktadır 36 aya kadar vade seçeneği sunan Halkbank esnaf kredisi 6 aya Varan ödeme olmayan dönem uygulaması mevcuttur. Bu uygulamalardan kendisine uygun seçen esnaflar ve sanatkarlar avantajlı Halbank esnaf kredisinden faydalanabiliyor.
Paraf esnaf kart nedir?
Paraf esnaf kart ile bir çok hizmetleri gerçekleştirebilirsiniz. Esnafların kolaylıkla kullanabileceği bu kart destek paketi ile birlikte yüzde dört buçuk faiz oranı ve 25000 TL genel limitle esnaflar rahatlıkla kullanabilir. Başlangıç için ödeme istemeyen kart aylık 0,95 faiz ile 12 ay taksit seçeneği sunar. Bu da kaçırılmayacak fırsatlardan biridir.
Bunların yanında birçok avantaja sahiptir paraf esnaf kart. Vadeli işlem özelliği ile anlaşmalı tedarikçilerle özel limit seçeneğine de sahiptir. 250 TL civarı alışverişlerde kartınızın temassız özelliğini kullanarak nakit avans taksitli nakit avans özelliklerini de kullanabilirsiniz. 200 TL'den 15.000 TL'ye kadar limiti mevcuttur.
Peki bu krediden kimler faydalanabiliyor?
İşletme sermaye vadesi en fazla 5 yıl olanlar
Taşıt edindirme kredisi vadesi en uzun 7 yıl olanlar
Işyeri edindirme kredisi vadeleri en fazla 10 yıla kadar olanlar
Faiz oranları ise şu şekildedir adet suresi 1 seneye kadar yüzde 4 vade süresi 1 yıldan yıldan fazla olanlar yıllık %5 faiz uygulanır
Başvuru tarihlerine başvuruda bulunup esnafın vergi levhasına sahip olması ve kendisi için uygun kredi paketlerinden birine karar vermesi gerekiyor
Halkbank esnaf kredisi başvurusu için gerekli evraklar
Peki Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır?
İlk seçenek olarak Halkbank web sitesine giriş yapılarak intenet üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapılabiliyor. Ana sayfadan krediler kısmı seçilerek gerekli başvuru formunda istenilen bilgiler doldurulur, dolduran bu başvuru banka tarafından değerlendirildikten sonra halkbank sizinle iletişime geçecek bilgi verecektir
Bir diğer başvuru yöntemi ise kooperatiflerle olabilir .Kooperatife yazarak başvuru yapabilir ve şartlara uygunluk sağlanıyorsa kooperatif sizi Halkbank şubeleri ne aktaracaktır.
Halkbank şubelerinin giderek krediler kısmından başvuru yapan esnaf o başvurudan sonra kredi notu gibi kriterler dikkate alınarak şartların uygunluğu kontrol edilir. Şartlar sağlanıyorsa kredisi kısa sürede o onaylanır gerektiği belge işlemlerinden sonra kredi alabilirsiniz