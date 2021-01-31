Halkbank esnaf kredisi 6 ay erteleme nasıl yapılır?

Halkbank esnaf kredisi erteleme işlemi nasıl yapılır?

Hazine desteği ile verilen 25 bin liralık limitli esnaf destek kredisi için erteleme süreci başlatıldı. Erteleme sürecine ilişkin detaylı bilgileri iler ki günlerde Halkbank açıklayacak.

Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemelerince Halkbank, nakit akışında sorunu olan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sunmak için Esnaf Destek Paketi kapsamında işletme kredisi ile esnaf kredi kartı fırsatı vermişti.

Halkbank’ın verdiği krediler doğrultusunda yürürlükte olan, 25 bin liraya kadar limiti olan, 36 aya kadar vadeli, yılda %4,5 faizli 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulaması yapılabilen hazine faiz desteği bulunan işletme kredisinden binlerce esnaf ile sanatkar faydalandı.