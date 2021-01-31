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Halkbank esnaf kredisi 6 ay erteleme nasıl yapılır?

Salgın nedeni ile işletmelerin kapatılması ve ödeme konusunda zorluk yaşanması nedeni ile Halkbank esnaf kredisini erteleme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitler ertelenecek. Bu açıklamadan sonra en çok merak edilen konu Halkbank esnaf kredisi erteleme nasıl yapılır? oldu. İşte ayrıntılar!

31 Ocak 2021 Pazar 16:33
Halkbank esnaf kredisi 6 ay erteleme nasıl yapılır?
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Halkbank esnaf kredisi erteleme işlemi nasıl yapılır?

Hazine desteği ile verilen 25 bin liralık limitli esnaf destek kredisi için erteleme süreci başlatıldı. Erteleme sürecine ilişkin detaylı bilgileri iler ki günlerde Halkbank  açıklayacak.

Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemelerince Halkbank, nakit akışında sorunu olan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sunmak için Esnaf Destek Paketi kapsamında işletme kredisi ile esnaf kredi kartı fırsatı vermişti.

Halkbank’ın verdiği krediler doğrultusunda yürürlükte olan, 25 bin liraya kadar limiti olan, 36 aya kadar vadeli, yılda %4,5 faizli 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulaması yapılabilen hazine faiz desteği bulunan işletme kredisinden binlerce esnaf ile sanatkar faydalandı.



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankEsnafKrediErteleme
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