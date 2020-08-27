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Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası hakkında tüm yeni gelişmeleri 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:33
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
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Halkbank emekli müşterilerine özel yeni kredi kampanyasını açıkladı. Emekli maaşını Halkbank’tan alan vatandaşlara iki farklı kredi paketi sunuluyor. Bu kapsamda düşük limitli krediler için ‘Mini Emekli Kredisi’ uygulamaya girdi.

Halkbank'tan mini emekli kredisi!

Halkbank'ın emekli müşterilerine sunduğumini emekli kredi paketi ile acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Kredi ile emekli müşteriler 60 ay vade imkanından faydalanarak, aylık taksitlerini düşük tutarlar halinde ödeyecekler. Mini emekli kredi paketi için faiz oranı %0.92 olarak belirlendi.

Banka müşterileri farklı taksit seçenekleri sunuyor. Bunlar aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ve serbest ödemeli olarak şekillendi.

5 bin lira kredi için önek ödeme tablosu

Kredi tutarı: 5.000 TL


Kredi vadesi: 60 ay

Aylık faiz oranı: %0,92

Tahsis ücreti: 26,25 TL

Taksit tutarı: 114,40 TL

Yıllık maliyet oranı: %14,3480



Son Güncelleme: 27.08.2020 22:33
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