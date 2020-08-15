Halkbank emeklilere 5.000 TL düşük faizli mini emekli kredi kampanyası

Halkbank emekli müşterilerine özel yeni kredi kampanyasını açıkladı. Emekli maaşını Halkbank’tan alan vatandaşlara iki farklı kredi paketi sunuluyor. Bu kapsamda düşük limitli krediler için ‘Mini Emekli Kredisi’ uygulamaya girdi.

Halkbank'tan mini emekli kredisi!

Halkbank'ın emekli müşterilerine sunduğumini emekli kredi paketi ile acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Kredi ile emekli müşteriler 60 ay vade imkanından faydalanarak, aylık taksitlerini düşük tutarlar halinde ödeyecekler. Mini emekli kredi paketi için faiz oranı %0.92 olarak belirlendi.

Banka müşterileri farklı taksit seçenekleri sunuyor. Bunlar aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ve serbest ödemeli olarak şekillendi.

5 bin lira kredi için önek ödeme tablosu

Kredi tutarı: 5.000 TL

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık faiz oranı: %0,92

Tahsis ücreti: 26,25 TL

Taksit tutarı: 114,40 TL

Yıllık maliyet oranı: %14,3480