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Halkbank düşük faizli kredi kullanım şartları neler? Tüm vatandaşların kredi kullanmasını sağlayacak yeni kredi kampanyaları!

Vatandaşları kredi kullanmaya teşvik etmek isteyen bankalar, uygun faiz oranları ile müşterilerini bekliyor. Bütün vatandaşların kredi kullanabilmesini sağlamak isteyen bankalar faiz oranı güncellemeleri ile vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak istiyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 22:12
Halkbank düşük faizli kredi kullanım şartları neler? Tüm vatandaşların kredi kullanmasını sağlayacak yeni kredi kampanyaları!
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Emekliler, çalışanlar, esnaflar ve tüm vatandaşlar için kredi imkanı sunan bankalar uygun faiz oranı ile vatandaşların kredi çekmesini sağlamaktadır. Kredi kullanımını arttırmak isteyen bankalar uygun faiz seçeneğiyle vatandaşların kredi kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Halkbank düşük faizli kredi

Düşük faizli kredi imkanı sunan Halkbank, nakde sıkışan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. 1,31 faiz oranı ile 50.000 TL’ye varan kredi imkanı veren banka, 36 ay vade seçeneğiyle 65.856 TL’lik bir ödeme planı sunuyor. Bu faiz oranı ile birlikte kişilerin ödemesi gereken aylık tutar ise 1.829 TL oluyor.

Halkbank düşük faizli kredi kullanım şartları

  • Sigortalı olarak çalışan olmak
  • Kredi notu düzgün olmak
  • Kefil sahibi olmak
  • Maaş bordrosu

ING Bank 3 ay ertelemeli kredi


ING Bank 1,24 faiz oranı ile birlikte müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. 10.000 TL’lik kredi sunan banka, 36 aya varan vade seçeneği ile müşterilerine rahat ödeme seçeneği vermektedir. 3 ay sonra ödemeye başlanabilen kredi kullanımında aylık ödemeler 360 TL olurken, toplam ödenecek tutar ise 13.038 TL olmaktadır.

Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin uyması gereken şartlar

  • Sigortalı olarak en az 6aydır çalışıyor olmak
  • Kredi notu düzgün olmak
  • Kredi notu düşük kişilerin kefil veya ipotek göstermesi gerekir.

İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları

Faiz oranlarında güncellemeye giden İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranını 1,30 seviyesine düşürdü. 30 aya varan vade seçeneği sunan banka, 839 TL aylık ödeme ile kredi vermektedir. Krediye başvurmak için şubelerden veya intenet bankacılığından başvuru yapılabilmektedir. Krediye başvuracak kişilerde aranan şartlar şu şekildedir:

  • Sigortalı olarak çalışan olmak
  • Kredi notu düşük olmamak
  • Kefil bulundurmak
  • Maaş bordrosu

Garanti BBVA dijital ihtiyaç kredisi

Kredi faiz oranını 1,74 olarak açıklayan Garanti BBVA, 50.000 TL’lik ihtiyaç kredisi imkanı vermektedir. Krediyi kullanacak kişilerin aylık ödemesi 1.989,47 TL olurken, kişilerin ödemesi gereken faiz miktarı 21.000 TL oluyor. Toplam ödenecek tutar ise 71.870,92 TL olarak belirlenmiştir.

Garanti BBVA kredi şartları

Kişilerin kredi kullanabilmesi için kredi notunun düzgün olması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin sigortalı olarak çalışması şartını arayan banka, emeklilerin ise emekli maaşının Garanti BBVA üzerinden almasını istemektedir.



Son Güncelleme: 02.11.2020 22:12
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Ihtiyaç KredisiKredi Veren Bankalar
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