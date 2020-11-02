Halkbank düşük faizli kredi kullanım şartları neler? Tüm vatandaşların kredi kullanmasını sağlayacak yeni kredi kampanyaları!

Emekliler, çalışanlar, esnaflar ve tüm vatandaşlar için kredi imkanı sunan bankalar uygun faiz oranı ile vatandaşların kredi çekmesini sağlamaktadır. Kredi kullanımını arttırmak isteyen bankalar uygun faiz seçeneğiyle vatandaşların kredi kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Halkbank düşük faizli kredi
Düşük faizli kredi imkanı sunan Halkbank, nakde sıkışan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. 1,31 faiz oranı ile 50.000 TL’ye varan kredi imkanı veren banka, 36 ay vade seçeneğiyle 65.856 TL’lik bir ödeme planı sunuyor. Bu faiz oranı ile birlikte kişilerin ödemesi gereken aylık tutar ise 1.829 TL oluyor.
Halkbank düşük faizli kredi kullanım şartları
- Sigortalı olarak çalışan olmak
- Kredi notu düzgün olmak
- Kefil sahibi olmak
- Maaş bordrosu
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Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin uyması gereken şartlar
- Sigortalı olarak en az 6aydır çalışıyor olmak
- Kredi notu düzgün olmak
- Kredi notu düşük kişilerin kefil veya ipotek göstermesi gerekir.
İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları
Faiz oranlarında güncellemeye giden İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranını 1,30 seviyesine düşürdü. 30 aya varan vade seçeneği sunan banka, 839 TL aylık ödeme ile kredi vermektedir. Krediye başvurmak için şubelerden veya intenet bankacılığından başvuru yapılabilmektedir. Krediye başvuracak kişilerde aranan şartlar şu şekildedir:
- Sigortalı olarak çalışan olmak
- Kredi notu düşük olmamak
- Kefil bulundurmak
- Maaş bordrosu
Garanti BBVA dijital ihtiyaç kredisi
Kredi faiz oranını 1,74 olarak açıklayan Garanti BBVA, 50.000 TL’lik ihtiyaç kredisi imkanı vermektedir. Krediyi kullanacak kişilerin aylık ödemesi 1.989,47 TL olurken, kişilerin ödemesi gereken faiz miktarı 21.000 TL oluyor. Toplam ödenecek tutar ise 71.870,92 TL olarak belirlenmiştir.
Garanti BBVA kredi şartları
Kişilerin kredi kullanabilmesi için kredi notunun düzgün olması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin sigortalı olarak çalışması şartını arayan banka, emeklilerin ise emekli maaşının Garanti BBVA üzerinden almasını istemektedir.