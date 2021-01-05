Halkbank çiftçi tarımsal kredi kampanyaları! 2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları

Halkbank tarafından çitçilere tarımsal işletmeler için finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kredi verilmektedir. Bu süreçte Ziraat Bankası Destek paketi kapsamında 9 farklı kredi kampanyası sunulmaktadır. Halkbank’ın sunduğu krediler ile çiftçiler ve tarımsal işletme sahiplerinin maddi anlamda refah elde etmesi amaçlanmaktadır.

Zirai faaliyetler için alınan kredilerin geri ödemelerinin yapılabilmesi için bankalar çok sayıda avantaj sağlıyor. Kredilerin vadeleri hasat dönemine göre tespit edilmektedir. İşletmelere nakit girişlerinin yapıldığı ve çiftçilerin gelir elde ettiği dönemlerde ödeme yapılması sağlanarak çiftçilerin maddi durumlarının sarsılmayıp borç yükünün hafifletilebilmesi için ödeme kolaylıkları temin edilmektedir.

Ziraat Destek Paketi kredi türleri nelerdir?

Ziraat Destek Paketi çerçevesinde;

Ziraat destek kredisi

Traktör ve ziraat makineleri ile ekipman kredisi

Sera kredisi ve sera yapım kredisi

Topraksız ziraat kredisi

Tarımsal sulama sistemleri kredisi

Çeltik kredisi

IPARD- Kırsal Kalkınma Destek Programı

Tarımsal arazi alım kredisi

TMO alıntı senedi karşılığı kredi

Ziraat Destek kredisi

Ziraat Destek kredilerinde gerekli finansmanı sağlamanız mümkündür. Dikim, tohum ve sulama işlemlerinde ihtiyaçların karşılanabilmesi için krediler verilmektedir. Ödeme dönemini hasat zamanına denk getirebilirsiniz ve vadeler 48 ay olarak belirlenmiştir.

Traktör ve Ziraat makine kredisi

Çiftçiler için traktör alımlarında da kredi sağlanıyor. Halkbank, çiftçilere sıfır veya ikinci el traktör alımları için kredi verir. Kredi yalnızca traktör alımlarında değil, biçerdöver benzer halde tarımsal aletlerin alınabilmesi amacıyla kullanılabilecek.

Kredi özellikleri ise;

60 aya varan vadelerle verilecek kredilerde limitler traktörün yaşına göre değişiyor.

Sıfır kilometre traktör alımlarında KDV dahil tutarın yüzde 70’i, ikinci el traktör alımlarındaysa kasko bedeli baz alınmak suretiyle bedelin yüzde 50’si karşılanmaktadır.

Sera işletme ve yapım kredisi

Halkbank’ın verdiği kredi türleri arasında sera kredileri de bulunmaktadır. Yeni sera yapımlarında kredi kullanabileceğiniz benzer hallerde mevcut seraların modenize edilmesi, zirai ilaç ve tohum alımlarına kredi veriliyor. İşletme kredisi 24 ay vadeyle verilmekteyken, sera yapım kredisi 48 ay vadeli oluyor. 3, 6 ve 9 aylık ödeme dönemleri belirleyeceğiniz benzer halde kredi hasat vadeli olarak kullanılabilmektedir.

Sera kredisinde çiftçilerin zor şartlar altında kalmasının önlenebilmesi için ödemesiz dönemler belirleniyor. İşletme kredileri kapsamında 6 ay, sera kredilerindeyse 1 yıla kadar erteleme olanağı sağlanıyor.

Topraksız Ziraat kredisi

Topraksız zirai faaliyetlerde bulunacak olan vatandaşlara; arazi, sera örtüsü, sera iskeleti, gübreleme gibi işlemler için krediden yararlanma olanağı sağlanıyor. İşletme kredisi 24 ay vadeli olabilirken, yatırım kredileri 24 aydan 60 aya kadar vadelendirilebiliyor.

TMO alıntı karşılığı kredi kampanyası

Halkbank, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden almış olduğunuz senetleri nakite çevirebilmektedir. Ürününü TMO’ya teslim edenlere makbuz karşılığında kredi verilir. Kredi çerçevesinde ürünler belirlenir ve TRLIBOR faiz oranları baz alınıyor. TMO’ya senet karşılığında satabilir ve bankadan senetleriniz tutarında kredi alabilirsiniz. Çeltik

Arpa

Mısır

Yulaf

Tritikale

Buğday

Tarımsal sulama sistem kredi kampanyası

Çiftçiler için verilen krediler yalnızca ekipman alımları için sınırlı değildir. Ziraat Kayıt Sistemi belgesi bulunanlara, çiftçilik çalışmalarından gelir elde edenlere kredi veriliyor.

Tarımsal sulama sistemi kapsamında damlama, sulama, hareketli yağmur ve yağmurlama sistemlerinin kurulabilmesi için verilmekte olan krediler çerçevesinde sulama sistemine bakıldığında vadeler değişiklik gösterebiliyor. Yağmurlama ve damlama sulama kredilerinde 5 yıl, hareketli yağmurlama sistemlerindeyse 36 ay vade olanağı sağlanıyor. Kredilerin geri ödenmesindeyse sulama sistemleri için yapılacak yatırımın tamamına kredi verilemez. Sistemler kapsamında projenin yüzde 75’ine, hareketli yağmurlama sulamadaysa fatura bedelinin yüzde 70’ine kredi verilmektedir.

Çeltik kredisi

Banka, çeltik üretim destekleri de veriyor. Üretimin gerçekleşebilmesi için gerekli sulama, tohum, gübreleme ve dikim gibi konularda gerekli finansmanın temin edilebilmesi için 12 ay vadeyle kredi verilmektedir.

Kırsal Kalkınma Affetme program kredisi

Halkbank Kırsal Kalkınma Programında geri ödemesiz destek almaya hak kazananlara yatırım yaptıkları tutarın yüzde 75’ine kadar kredi sağlıyor. Kredi vadesi 7 yıl belirlenmekle birlikte ilk 2 yıl geri ödemesiz dönem bulunuyor.

Tarımsal arazi alım kredisi

Tarımsal arazi alımlarının sağlanabilmesi için de kredi verilir. Yeni arazi alınıp mevcut arazilerin genişletilebilmesi için de kredi kullanabilirsiniz. Tarla, bahçe ile sera alımlarında da krediden yararlanabilmeniz mümkündür. Kredinin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş ve kredi başvuruları banka şubeleri üzerinden alınıyor.

Halkbank Ziraatçi kredisi müracaat şartları

Halkbank’ın verdiği ziraatçi kredilerinden faydalanabilmek için aşağıdaki şartları taşımanız gerekir. Buna göre;

Ziraatçi kayıt sistemine kayıt olmanız,

Sera kredisi için Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmanız,

İşletme faaliyet belgesini teslim etmeniz,

Kredi kullanımına engel olabilecek herhangi bir durum olmaması,

Kredi oranları dışında çiftçilere belirli bir peşinata haiz olması gerekir.

Ziraatçi kredisi gereken evraklar nelerdir?

Kredi başvurusunda bulunacak kişiler banka şubelerine;

T.C. kimlik belgesi,

İkametgah belgesi,

İşletme belgesi,

Gelir belgesi ile başvuruda bulunmalıdır.