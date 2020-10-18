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Halkbank bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? Halkbank hizmetleri online hizmetleri nelerdir?

Halkbank tarafından sunulan hizmetler ile birlikte banka müşterileri bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Halkbank müşterilerine sorgulama ve para yatırma işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır.

18 Ekim 2020 Pazar 12:20
Halkbank bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? Halkbank hizmetleri online hizmetleri nelerdir?
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Halkbank müşterilerine sorgulama işlemleri adına birçok yöntem sunmaktadır. Halkbank müşterisi olan kişiler banka işlemlerini sorgulamak için şubelere gitmeden dijital ortamdan işlemlerini sorgulayabilmektedir.

Dijital ortamdan müşterilerine birçok işlem imkanı sunan Halkbank, ATM kullanan müşterileri için de aynı işlem olanaklarını sunmaktadır. Bu şekilde banka şubelerine gitmeden tüm işlemler müşteriler tarafından kolayca kontrol edilebilmektedir.

Halkbank SMS ile bakiye sorgulama

Halkbank müşterileri bakiye sorgulama işlemlerini kısa mesaj yardımı ile yapabilmektedir. Bütün operatörlerde bir mesaj tutarı karşılığında kişiler tüm bakiye işlemlerini SMS yardımıyla yapabilmektedir.

Hesap işlemlerinde para transferi veya para çekme gibi işlemlerde banka tarafından kişilere kısa mesaj ile bilgi verilmektedir. Bu sayede kişiler kolayca bilgi sahibi olabilmektedir. Halkbank SMS bilgisi almak isteyen ve SMS bankacılığını kullanmak isteyen müşterilerine bu hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişiler intenet bankacılığına giriş yaparak bu hizmetten faydalanmak istediklerini belirtmelidir.

Halkbank ATM’den yapılacak kartsız işlemler


Halkbank müşterileri kartları yanlarında olmaması halinde bile ATM’ler üzerinden hesaplarına para yatırabilmektedir. Bu işlemin dışında kişiler para çekme işlemlerini kartsız olarak ATM’lerden gerçekleştirememektedir. Para yatırmak isteyen kişiler ise şu yolu takip etmelidir:

  • Kartsız işlem kısmına girilir.
  • Para yatırma menüsüne giriş yapılır.
  • T.C. kimlik numarası sisteme girilir.
  • Paranın yatırılacağı hesap numarası sisteme girilir.
  • Açıklama istenmesi halinde yazılabilir.
  • Para ATM’ye yatırılır.
  • Para tutarı onaylandıktan sonra hesaba yatırılır.

Kartsız ATM’den borç nasıl ödenir?

  • Giriş işlemi yapılır.
  • Kredi kartı borcu öde bölümüne giriş yapılır.
  • Kredi kartı numarası girilir.
  • Yatırılacak tutar sisteme girilir.
  • Yatırılan tutar onaylanır.

ATM’den kartsız satmaca ödemesi nasıl yapılır?

  • Giriş yapılır.
  • Kurum ödeme seçeneğine tıklanır.
  • Açılan ekranda bulunan il plaka kodu girilir.
  • Döşen numarası, abone numarası veya işletme kodu gibi bilgiler sisteme girilir.
  • Satmaca tutarı ATM’ye yatırılır.

Satmaca işlemlerinde fazla tutar yatırılması halinde ATM tarafından kişilere para üstü ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Halkbank 24 jet bakiye sorgulama

Bakiye sorgulaması gerçekleştirmek isteyen kişiler 0 850 222 0 400 numarası ile iletişime geçerek bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedir. Kişiler dijital ortamlardan da sorgulama işlemleri gerçekleştirebilirken, bakiye sorunu yaşamaları halinde Bank 24 jet hesabı sayesinde kendi hesaplarına yükleme işlemi yapabilmektedir. Bu kart ile:

  • Para çekme işlemi yapılır.
  • Para yatırma işlemi yapılır.
  • Diğer hesaplar karta eklenebilir.
  • Banka tarafından verilen hizmetlerden faydalanılabilir.
  • Bakiye, hesap işlemleri gerçekleştirilebilir.

İntenetten bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

İntenet bankacılığı hizmetine erişim sağlayan banka müşterileri, T.C. kimlik numaraları ve belirledikleri özel şifreleri ile birlikte sisteme giriş sağlayabilmektedir. Sisteme giriş yapan kişiler bakiye sorgulama ve birçok işleme açılan sayfada erişecektir. Şifresini bilmeyen veya unutan kişiler şifremi unuttum seçeneği ile yeni şifre belirleyerek sisteme giriş yapabilir.

Alan şahıs hizmetlerini arayarak bakiye öğrenme

Alan şahıs hizmetleri aranarak bakiye öğrenmek için şu işlemler gerçekleştirilmelidir:

  • Kart numarası veya müşteri numarası tuşlanır.
  • 4 haneli şifre girilir.
  • 2 tuşlanır.
  • Bakiye için 1 tuşlanır.

Mobil bankacılıktan bakiye nasıl öğrenilir?

Mobil bankacılık her müşteriye özel olarak hizmet vermektedir. Kişiler telefonlarına banka mobil bankacılık uygulamasını indirip giriş yaparak gerekli işlemleri buradan sorgulayabilmektedir.

ATM’den bakiye öğrenmek mümkün mü?

  • Kart ATM’ye takılır.
  • Şifre girilir.
  • Hesap limit bilgilerine tıklanır.
  • İstenilen hesap seçilerek bakiye öğrenme işlemi tamamlanır.


Son Güncelleme: 18.10.2020 12:20
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankBakiye
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