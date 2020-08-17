Halkbank anında onaylı 60 ay vadeli 10 Bin TL kredi

Bankalar tarafından vatandaşlara sunulan kredi paketleri yoğun ilgi görüyor. Kamu bankalarının önde gelen isimlerinden olan Halkbank, bireysel müşterilerine ihtiyaç kredisi müjdesi verdi. Alışverişlerde geçerli olacak kredi kapsamında 30 bin TL kredi verilecek.

Halkbank 30 bin TL ihtiyaç kredisi

Halkbank’ın vatandaşlara destek amacıyla sunduğu 30 bin TL kredi için %0,55 – 0,82 oranları arasında değişiklik gösteren faiz oranı uygulanmaktadır. Bankanın kredi paketinin en dikkat çeken özelliği ise uygun ödeme seçeneklerinin bulunmasıdır. 30 bin TL’ye varan krediden faydalanmak isteyen vatandaşların banka şubelerine bizzat giderek başvuru yapmaları gerekmektedir. Banka müşterisi olan kişiler ise online işlemler uygulaması üzerinden de başvuru yapabilmektedir.

Halkbank 30 bin TL kredi başvurusu için gerekli belgeler

Halkbank’a 30 bin TL kredi başvurusu yapmak için bankanın talep ettiği bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şöyle sıralanabilir:

-Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport

-Gelir beyan belgesi

-Maaş bordrosu

-Emekliler için SGK’dan alınmış emekli belgesi

-Serbest meslek icra edenler için güncel vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, güncel işletme hesap özeti

-Çiftçiler için çiftçilik belgesi

-Ek gelir belgesi

-Faiz geliri için hesaba ait hesap cüzdanı

-Kira geliri için gayrimenkule ait tapu ve kira sözleşmesi

Yukarıda belirtilen belgeleri banka şubelerine teslim ederek başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bankanın kredi talebinizi onaylaması durumunda, krediniz hesabınıza yatırılarak kullanıma hazır olacaktır.