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Halkbank 60.000 TL kredi kampanyası

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Halkbank 60.000 TL kredi kampanyası ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 13 Eylül 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

13 Eylül 2020 Pazar 17:10
Halkbank 60.000 TL kredi kampanyası
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4 banka tarafından 60.000 TL tutarında yeni kredi kampanyaları duyuruldu. Kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar başvurularını tamamlayarak 60.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecekler. İhtiyaç kredileri çerçevesinde yüksek limitli kredi kullanmak istediğinizde bazı şartları taşımanız gerekir. Öte yandan bütün bankalar da 50.000 TL üzerinde hızlı kredi vermemektedir.

Kredi sicilinizde sorun olmaması, notunuzun yüksek olması ve gelirinizin yeterli düzeyde olması halinde bankalar aynı gün gerekli finansmanı hesabınıza aktaracaktır. 3 ay erteleme fırsatı ve 60 aya kadar vadelerle Halkbank, Yapı Kredi, Odeabank ve İş Bankası kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Halkbank 60.000 TL kredi kampanyası


Halkbank, çalışan veya emekli müşterilerine 6 ay erteleme olanağıyla 60 ay vadeli kredi sağlıyor. 60.000 TL’ye kadar kredilerde başvuru yaparken kimliğiniz veya gelir belgenizle banka şubesine başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. Eğer kamu çalışanı değilseniz, en az 6 ay sigortalı olmanız halinde ihtiyaç kredisi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yapı Kredi 60.000 TL kredi kampanyası

Yapı Kredi, 60 aya varan vadelerde müşterilerine düşük faizli kredi kullandırmaktadır. Yapı Kredi banka şubesine giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankaya gidecek vaktiniz bulunmuyorsa intenet sayfasından veya SMS ile kredi kullanmaya başlayabilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra krediniz değerlendirmeye alınır ve sonuç tarafınıza bildirilir.

Odeabank 60.000 TL kredi kampanyası

Odeabank’tan 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istediğinizde banka şubesine giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Banka kredi başvurunuzu tamamladığınızda sonucunuz anında söylenir. Kredinizin genel müdürlük onayına kalmadığında onaylanan kredinizi anında kullanmaya başlayabilir, paranızı gişelerden çekebilirsiniz.

İş Bankası 60.000 TL kredi kampanyası

İş Bankası’ndan kredi kullanmak istiyorsanız banka şubesine giderek 60.000 TL kredi alabilirsiniz. Gelir belgesi ve kimlikle gittiğinizde başvuru formunu doldurarak finansman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bankanın 60.000 TL kredi başvurusunda bulunduğunuzda 60 ay vade ve dilerseniz 3 ay ödemeye başlayabilirsiniz.  



Son Güncelleme: 13.09.2020 17:10
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