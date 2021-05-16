İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 16 Mayıs 2021 Pazar

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 16-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 11:18
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 16 Mayıs 2021 Pazar
Takip Et:

Halkbank’ın pandemi nedeniyle başlatmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredi kampanyalarına Sosyal Hayat Destek Kredisi de eklendi. Vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan yüzde 0.55 faizli sosyal hayat destek kredi başvuruları için yapmanız gerekenler ortaya çıktı.

COVID-19 nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayanların desteklenebilmesi için Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredisi kampanyası duyuruldu. Bankanın söz konusu kampanyası kapsamında 6 ayı geri ödemesiz, 60 ay vadeli 30.000 TL kredi finanse edilecek.

54 ay vadeli 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuruları devam ediyor

Halkbank tarafından düşük faiz oranlarıyla Temel İhtiyaç Destek Kredisi finanse ediliyor. Yüzde 0.55 faiz oranı ile başlatılan kampanya genişletilerek Ağustos ayında da devam edecek. Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredisi 6 ayı geri ödemesiz 54 ay vadelerle tanımlanacak.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi geri ödeme detayları

Halkbank Sosyal Hayatı Destek kredi kampanyası 10.000 TL ile 30.000 TL tutarlarda 54 + 6 ay vadeyle ilk 6 ayı geri ödemesiz olarak sağlanacak.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi geri ödeme ne kadar olur?

Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek Kredisi 30.000 TL’ye kadar 54 +  6 ay vade fırsatıyla kullandırılmaktadır. Bankadan 30.000 TL’ye kadar krediyi yüzde 0.55 faiz oranıyla alabilmek için anlaşmalı firmalardan alışveriş yaparak faturayla kullanabilirsiniz. Bu fırsatlarla sağlanan 10.000 TL Sosyal Hayat Destek kredisi için aylık 228.08 TL öder ve vade süresi boyunca ödemeniz gereken tutar 12.316.32 TL olur.

6 ayı geri ödemesiz Sosyal Hayatı Destek Kredisi 30.000 TL olarak kullanıldığındaysa yüzde 0.82 faiz oranıyla ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 751.63 TL olmaktadır. Vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar ise 40.588.02 TL’dir.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 11:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması

Popüler Haberler

Hızlı emekli olabilmek ve yüksek emekli maaşı alabilmek için öneriler
Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
AGİ tutarları Mayıs 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Yeni emekli ek ödeme oranları ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi nasıl hesaplanır?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 16 Mayıs 2021 Pazar
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Çalışmayana gelir belgesiz kredi veren bankalar ve şartları
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Mayıs 2021
FEG coin nedir? FEG Token açıklaması
Son Yaz hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
BİM'de satılacak Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı, yaşamış mı?
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
2021 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Sicil affı ne oldu, çıkacak mı? 2021 Banka kredi kartı sicil affı ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanır?
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi limitleri ve başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.