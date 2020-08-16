İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
DEVA lideri Ali Babacan sahaya...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili bir şekilde Ti'ye aldı
Son Dakika
Ezgi Mola Gülben Ergen'i esprili...

Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 16 Ağustos 2020 Pazar

Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 16.08.2020’li haberimizde Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 16.08.2020’li haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

16 Ağustos 2020 Pazar 03:28
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 16 Ağustos 2020 Pazar
Takip Et:

Halkbank’ın pandemi nedeniyle başlatmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredi kampanyalarına Sosyal Hayat Destek Kredisi de eklendi. Vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan yüzde 0.55 faizli sosyal hayat destek kredi başvuruları için yapmanız gerekenler ortaya çıktı.

COVID-19 nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayanların desteklenebilmesi için Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredisi kampanyası duyuruldu. Bankanın söz konusu kampanyası kapsamında 6 ayı geri ödemesiz, 60 ay vadeli 30.000 TL kredi finanse edilecek.

54 ay vadeli 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuruları devam ediyor

Halkbank tarafından düşük faiz oranlarıyla Temel İhtiyaç Destek Kredisi finanse ediliyor. Yüzde 0.55 faiz oranı ile başlatılan kampanya genişletilerek Ağustos ayında da devam edecek. Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredisi 6 ayı geri ödemesiz 54 ay vadelerle tanımlanacak.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi geri ödeme detayları


Halkbank Sosyal Hayatı Destek kredi kampanyası 10.000 TL ile 30.000 TL tutarlarda 54 + 6 ay vadeyle ilk 6 ayı geri ödemesiz olarak sağlanacak.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi geri ödeme ne kadar olur?

Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek Kredisi 30.000 TL’ye kadar 54 +  6 ay vade fırsatıyla kullandırılmaktadır. Bankadan 30.000 TL’ye kadar krediyi yüzde 0.55 faiz oranıyla alabilmek için anlaşmalı firmalardan alışveriş yaparak faturayla kullanabilirsiniz. Bu fırsatlarla sağlanan 10.000 TL Sosyal Hayat Destek kredisi için aylık 228.08 TL öder ve vade süresi boyunca ödemeniz gereken tutar 12.316.32 TL olur.

6 ayı geri ödemesiz Sosyal Hayatı Destek Kredisi 30.000 TL olarak kullanıldığındaysa yüzde 0.82 faiz oranıyla ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 751.63 TL olmaktadır. Vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam tutar ise 40.588.02 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 16.08.2020 03:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde Bakım Maaşları Gelen Zam ile 1544 TL Oldu!
Evde Bakım Maaşları Gelen Zam ile 1544 TL Oldu!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Findeks Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?

Popüler Haberler

Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 16 Ağustos 2020 Pazar
Kuaförüm Sensin yeni sunucusu kimdir, Gözde Kansu neden yok, neden değişti? Çiğdem Batur hakkında bilgiler
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Facebook’ta nasıl işe girilir? Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi
Erken emeklilik mümkün mü? 2020 Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!
İŞKUR 16 Ağustos 2020 Pazar tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Özel Üniversite 2020 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
2020 Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? Kimler EKK alabilir, nasıl alınır?
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Ağustos 2020 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
Kanalların yayın akışları 25 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kredi çekmek için kredi notu kaç olmalıdır? En yüksek kredi notu kaçtır? Kredi çekmeden bunları öğrenin
Sağlık Bakanlığı kpss şartsız danışman personel alımı başvuruları devam ediyor
Günlük burç yorumları 8 Kasım Cuma - Astrolojik yıldız falınıza göre yaşamınızda neler karşınıza çıkacak?
Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman olacak?
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarında 355 TL intibak zammı
Evde bakım maaşı ile yaşlı evli aylığının ne kadar oldu? 2020 zamlı evde bakım maaşı
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 15 Ağustos 2020 Cumartesi
PTT 2020 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 2020 personel alım şartları neler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.