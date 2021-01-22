Halkbank 2021 esnaf Kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Halkbank ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan anlaşmalar sonrasında işletmeleri kapanan esnaflara 25 bin TL kredi verileceği belirtildi. Halkbank kredilerinde vade seçeneği ve faiz oranları da açıklanırken kredinin 6 ay ertelenebileceği açıklandı. Açıklamalarda;

‘Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kredi kullandırılmasına yönelik uygulama sürüyor. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da kredi desteklerinden yararlanabilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, 36 ay vadeli olarak ve 6 aya kadar da ertelemeli dönem uygulanabilecektir’ açıklamaları yapıldı.

Geçmiş dönemlerde de esnaflara ve işletme sahiplerine 30 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanmıştı. Alınan tedbirler kapsamında kapatılan işletmeler için esnaf destek paketleri kapsamında yeni krediler açıklandı.

Halkbank Esnaf Destek Paketi

25.000 TL işletmeler ve 25.000 TL Paraf ticari kart sahipleri olmak üzere toplam 50.000 TL destek sağlanacağı açıklandı.

İşletme Kredisi

25.000 TL Genel Limitli

Uygulanacak Faiz Oranı %4,5

Toplam 36 Ay Vade İmkanı

İlk 6 Ay Ödemesiz Dönem

Paraf Ticari kart kredisi

25.000 TL Genel Limitli

İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem

Aylık %0,95 Faiz Oranı

12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı

Düzenli Nakit Akışı

Taksitli ve Vadeli İşlem Olanağı

Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

Halkbank esnaf kefalet kredisi faizsiz kredi paketi

2020 yılında 22 milyar TL’lik kredilerin 10 milyar TL’si ocak, şubat ve mart ayı için bankalara verilmişti. Kalan 12 milyon TL’lik Nisan ve aralık ayları arasında dağıtımları yapılmıştı. Düşük faizli krediler vermeye devam eden Halkbank ise esnaf destek paketleri esnaflara verilmeye devam ediyor.

Halkbank faizsiz esnaf kredisi nasıl alınır?

İkametinin olduğu bölgenin Esnaf Kefalet Kooperatiflerine kayıtlı olan esnafların krediden faydalanabileceği belirtilirken Lokantacı, kırtasiyeci, manav, kasap, emlakçı, ayakkabıcı, konfeksiyon işleri ile uğraşan esnafların krediden yararlanabileceği aktarıldı.

Faizsiz esnaf kredisi alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

İşletme sahibinin kimlik belgesi,

Vergi levhası ve sicil gazetesi,

Kefalet kooperatif üyelik evrakları

Halkbank faizsiz kredi desteğinden kimler faydalanabilir?

Halkbank üzerinden esnaf kredisi almadan önce bölgede ki esnaf odalarına giderek kayıtlı olduklarına dair resmi belgeyi alarak bankaya ibraz edilmesi gerekir. Daha sonrasında kredisırasında kredinin neden talep edildiği belirtilerek başvuru tamamlanmalıdır.

29 Aralık 2020 yılında Resmi Gazetede yayınlanan maddelere göre esnafların faydalanabileceği krediler için başvuru yapabilecek esnafların listesi sıralanmıştır. ESKKK’ye bağlı olan esnafların Halkbank şubelerine giderek başvuru yapabileceği belirtilirken gazetede belirlenen esnaflık kolları;

Unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarında faaliyet gösteriyor olmak

Ustalık belgesine sahip olunması gereken meslek dallarında faaliyet göstermek

Genç Girişimciler

Unutulmaya yüz tutmuş meslek dalları ise;

Bakır İşletmeciliği,

Oyacılık,

Yemenicilik,

El Dokuma,

Çini Ve Çömlek Yapımı,

Bastonculuk,

Semercilik,

Lüle Ve Oltu Taşı,

Keçecilik,

Sedef Kakma Ve Ahşap Oyma

Aynı zamanda kredi alabilmek için;

Ustalık belgesi olanların bu belgeye en az 3 yıldır sahip olması,

Mevcut işletmelerin en az 1 yıldır aralıksız olarak faaliyet gösteriyor olması

İşletmelerin KOSGEB dışında son 5 yıl içinde herhangi bir kurumdan hibe ya da faiz desteği almamış olması gerekmektedir.

Şartlarının sağlanmış olması gerekir.

Halkbank esnaf kredisi her yıl veriliyor

Halkbank’ın kuruluşu ve amacına bakıldığında esnafın destekleneceği belirtilmektedir. Esnaf ve sanatkarlara yapılacak yardımların 2021 yılında artarak devam edeceği belirtilirken 2002 yılında banka tarafından yapılan destekler 154 milyon TL olarak yapılırken günümüzde yapılan yardımlar 202 kat artış göstererek 31,1 milyar TL seviyelerine geldi.

2020 yılında bankadan kredi alan esnaf sayısı 504 bine yükselirken esnaf kefalet kredilerinde faiz oranları azalmaya devam ediyor. Halkbank tarafından verilen kredilerin ilk 1 yıllık süresinde faiz oranları %4 olurken 1 yıl sonrasında faiz oranları %5 oluyor.

2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığından daha fazla destek alacağı belirtilirken pandemi sürecinde esnafa verilecek faizsiz kredileri Resmi Gazetede açıklandıktan sonra esnaflar araştırmalarına hız verdi.

Esnaflara verilen kredilerden ilki 30 bin TL limiti olan esnaf kredisi olurken 2021 yılında verilecek ilk kredi işletme kredisi ve paraf kredi kartı desteği ile 50 bin TL’yi bulacak. 2021 yılında esnaf destek kredisi almak isteyen işletme sahipleri bankaya giderek gerekli evraklar ile birlikte kredilerini alabilirler. 6 ay öteleme seçeneği ile sunulan bu kredi ile esnafların kapanan işletmelerinde giderlerini karşılama ve ekonomik olarak zorlandıkları bu dönemde rahatlamalarına yardım etmek amacı ile verilmektedir.