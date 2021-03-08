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Halkbank 100 bin TL Kadın Girişimci kredisi şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?

8 Mart Dünya Kadınlar gününde Halkbank kadın girişimcilerine özel kredi desteği geldi! Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın açıklamasında kadın girişimcilere finansal anlamda destek sağlayacağını söyledi. Halkbank 100 Bin TL kadın girişimci kredisi şartları nelerdir?

08 Mart 2021 Pazartesi 17:17
Halkbank 100 bin TL Kadın Girişimci kredisi şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?
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 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Halbank girişimci kadınlara yönelik finansal destek sunacağını açıkladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciler için 50 bin veya 100 bin TL arasında finansal desteğini vereceğini açıklarken kadın girişimciler Halkbank’a teşekkür etti.

İstihdamı arttırmakta ve ekonomik anlamda üretimi sürekli hale getiren ve satış organizasyonunda etkin rol oynayan kadın girişimcilere Halkbank’tan tam destek gelirken bugüne özel fırsatlar sunan banka birçok kişi tarafından takdir gördü.
 

 İlk defa iş yeri açacak veya işini kurmuş kadınlar için en yüksek oranla 100 bin TL kredi imkanı sunan banka, yeni iş kuracak kadın girişimcilere ise en fazla 50 bin TL düzeyinde ihtiyaç kredisi sağlayacağını duyurdu.

Kadın girişimcilere ayrıca asgari 5.000 TL Ticari KMH ( Dost Hesap) ve asgari 5.000 TL limitli  Ticari Kredi Kartı (Paraf/ Kobi/ Business/Esnaf Kart) ürünlerini sunacağını açıkladı.

8 Mart Kadınlar gününe özel kredi özellikleri!

Kredi vadesi 6 ay  geri ödemesiz imkanı sunarken toplam azami ay süresi 36 aydır. Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırabilecek.

Ödemesiz dönem faizleri 3’er ayda bir tahsil edilecek ve vade boyunca kadın girişimcilerden havale veya EFT işlemlerinden ücret alınmayacak.

Halkbank kadın girişimci kredisinden kimler faydalanabilir?

Halkbank’ın kadın girişimcilere özel kredi desteğinden gerçek kişi işletmeleri ve hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi ile Kadın Girişimcilere ait olan tüzel kişiler başvuruda bulunurken, krediden faydalanmak isteyen girişimcin, işletmeyi kurmuş olması veya işyeri kuracağı yeri bilgilendirerek Vergi Dairesi’nden alınmış vergi mükellefi olduğu gösteren belge alınması gerekmektedir.

Halbank’ın sunmuş olduğu kadın girişimciler kredi talebinde bulunması, sahibi veya ortağı olduğu işletmenin faaliyetlerine aktif olarak katılmak zorundadır.

Tüzel kişiler, şirketlerde birden fazla Kadın Girişimci istenilen kriterlere uygun olması gerekir ve bir girişimci kredi kullanabilir.



Son Güncelleme: 08.03.2021 17:17
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HalkBankKadınlar GünüKredi
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