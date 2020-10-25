Halkbank 100 Bin TL emekli kredi şartları

Bankalar emekli müşterilerine birçok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlardan biri de düşük faizli kredi fırsatıdır. Halkbank emeklilere 100 bin TL düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Emekli vatandaşlar Halkbank’ın 100 bin TL kredi fırsatını araştırıyor.

Emekli kredi çekebilir mi?

Emeklilerin düzenli gelirleri olması nedeniyle bankalardan kolayca kredi alması mümkündür. Özellikle emekli maaşını aldığınız bankadan kolayca kredi alabilirsiniz. Genelde ise bankalar emekli maaşının 20 katına kadar kredi vermektedir. Aylı taksit ödemeleri ise emekli maaşının yarısını geçmeyecek şekilde hesaplanır.

Emeklilerin kredi alırken dikkat etmesi gereken noktalardan biri de yaş kriteridir. Bazı bankalar yaşı 80 ve üzeri olan kişiler kredi vermez. Bu yaş sınırı genel olarak 80 olsa da bazı bankalar da daha da az olabilir.

Halkbank emekli kredisi şartları nedir?

Halkbank’ın emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatından yararlanmak isteyenlerin uyması gereken şartlar şu şekildedir;

· SGK üzerinden emekli olunması,

· Üst yaş sınırının altında olmak,

· T.C. Vatandaşı olmak,

· Emeklilik bilgilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Halkbank emeklilere %1,28 faiz oranı belirlerken, kredi başvurusunda bulunana kişilere 36 ay vadeli olmak üzere 100 bin TL’ye kadar kredi vermektedir. Banka kredi taksitlerini eşit taksitli, artan taksitli veya azalan taksitli şekilde ödeyebilirsiniz.

Halkbank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank emekli kredisine banka şubelerinden, mobil bankacılık uygulamasından, online bankacılık üzerinden başvurabilirsiniz. Bunların yanı sıra kısa mesaj yoluyla da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, İstenen Tutarı yazın ve 3452’ye SMS gönderin.

Bankalar emekli müşterilerine birçok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlardan biri de düşük faizli kredi fırsatıdır. Halkbank emeklilere 100 bin TL düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Emekli vatandaşlar Halkbank’ın 100 bin TL kredi fırsatını araştırıyor.

Emekli kredi çekebilir mi?

Emeklilerin düzenli gelirleri olması nedeniyle bankalardan kolayca kredi alması mümkündür. Özellikle emekli maaşını aldığınız bankadan kolayca kredi alabilirsiniz. Genelde ise bankalar emekli maaşının 20 katına kadar kredi vermektedir. Aylı taksit ödemeleri ise emekli maaşının yarısını geçmeyecek şekilde hesaplanır.

Emeklilerin kredi alırken dikkat etmesi gereken noktalardan biri de yaş kriteridir. Bazı bankalar yaşı 80 ve üzeri olan kişiler kredi vermez. Bu yaş sınırı genel olarak 80 olsa da bazı bankalar da daha da az olabilir.

Halkbank emekli kredisi şartları nedir?

Halkbank’ın emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatından yararlanmak isteyenlerin uyması gereken şartlar şu şekildedir;

SGK üzerinden emekli olunması,

Üst yaş sınırının altında olmak,

T.C. Vatandaşı olmak,

Emeklilik bilgilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Halkbank emeklilere %1,28 faiz oranı belirlerken, kredi başvurusunda bulunana kişilere 36 ay vadeli olmak üzere 100 bin TL’ye kadar kredi vermektedir. Banka kredi taksitlerini eşit taksitli, artan taksitli veya azalan taksitli şekilde ödeyebilirsiniz.

Halkbank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank emekli kredisine banka şubelerinden, mobil bankacılık uygulamasından, online bankacılık üzerinden başvurabilirsiniz. Bunların yanı sıra kısa mesaj yoluyla da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, İstenen Tutarı yazın ve 3452’ye SMS gönderin.

Banka kısa süre içerisinde kredi başvurunuza dönüş yapacaktır. Kredi başvurusu onaylanan kişiler banka şubelerine giderek istenen evrakları sunmalıdır.

Banka kısa süre içerisinde kredi başvurunuza dönüş yapacaktır. Kredi başvurusu onaylanan kişiler banka şubelerine giderek istenen evrakları sunmalıdır.