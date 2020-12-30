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Halkbank 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vadeli 30 ile 75 bin TL arasında kredi veriyor

Halkbank’tan milyonlara büyük müjde! Halkbank tam 36 ay vade ile 30 ila 75 bin TL arasında kredi fırsatını 1 yıl ödemesiz olarak vereceğini duyurdu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:24
Halkbank 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vadeli 30 ile 75 bin TL arasında kredi veriyor
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Halkbank pandemi sürecinde ekonomik zorluk çeken vatandaşlara ertelemeli kredi kampanyasıyla destek oluyor. Banka 30 ile 75 bin TL arasında ihtiyaç kredisinde 1 yıl geri ödemesiz olarak veriyor. Düşük faiz oranı ve bir yıl ertelemeli kredi kampanyasının detayları merak ediliyor.

Halkbank ihtiyaç kredisi kapsamında düşük faizli ertelemeli kredi imkanını vatandaşlara sundu. Banka özellikle yeni girişimcileri desteklemek ve ekonomik hayatı canlandırmak adına birçok kredi kampanyası düzenliyor. 1 yıl ertelemeli ihtiyaç kredisinin detayları ise şu şekilde;

  • Teminat ve kefil istenmektedir.
  • 1 yıl geri ödemesiz veriliyor.
  • Kişiye özel uygun faiz oranı uygulanıyor.
  • Ticari faaliyetler ve kişisel olarak veriliyor.
  • 6 ay boyunda hesap işletim ücreti alınmıyor.

Bankanın usta girişimciler için istediği şartlar ise şu şekilde;

  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • İş kolu kapsamında sertifika sahibi olmak,
  • Kurulacak iş hakkında 5 yıl tecrübeli olmak,
  • En yüksek 30 yaşında olmak,
  • 30 TL en yüksek kredi limiti,
  • Taksitler eşit şekilde ödeniyor,
  • 1 yıl erteleme imkanını tanınıyor.

Halkbank girişimciler arasında Mucit Girişimciler adıyla bir kampanya daha hazırladı. Kampanya kapsamında bir iş fikri olan genç girişimcilere kredi desteği sağlanıyor. Bu kredi kampanyasının detayları ise şu şekilde;

  • Üst limit 75 bin TL,
  • Eşit taksitlerle ödeme imkanı,
  • 1 yıl erteleme imkanı,
  • 30 yaş ve altında olmak,
  • İş koluna ilişkin patent sahibi olmak,
  • Toplam 48 ay vade imkanı sağlanmaktadır.


Son Güncelleme: 30.12.2020 17:24
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HalkBankKrediDestek
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