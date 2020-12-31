Halk Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? Halk Emeklilik BES cayma süreci nasıl ilerliyor? Halk Emeklilik BES ayrılma süreci ve BES iptal formu, SMS iletişim

Bireysel emeklilik, kişilerin geleceklerini garantiye almak için yaptıkları yatırımlardır. Bireyler, bazen özel nedenlerden dolayı bireysel emeklilik sistemini iptal etmek zorunda kalıyorlar. Peki, bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir? Haberin detaylarında.

Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin çalıştıkları süreçlerde, yaptıkları birikimleri uzun vadeli bir yatırıma dönüştürdükleri bir sistemdir. Çalıştıkları süreçlerde sisteme yatırımlar yaparlar ve emekli olduklarında ek gelir elde ederler. Bireysel emeklilik sistemi, devlet destekli bir sistem olduğu için devlet tarafından %25 katkı payı alınmaktadır. Bu %25’lik destek, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleşir ve emeklilik sürecini etkilemez. Bireysel emeklilik sistemine sahip olmak için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi ise kişilerin yaşlarıdır. Bireysel emekliliği gerçekleştirebilmek için kişinin en az 56 yaşını doldurması gerekmektedir. Bir diğer şart ise kişinin, bu sistemi 10 yıl kullanması gerekmektedir. Bu sistemin avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bireyler özel sebeplerden dolayı, bireysel emeklilik sistemlerini iptal etmek isteyebilirler.

Bireysel emeklilik sisteminden caymak isteyen kişiler, yatırdıkları parayı geri alabilme haklarına sahiptir. Fakat bazı iptal durumlarında, kişilerin yatırdıkları ücretlerde kesinti yaşanmaktadır. bu kesintiler, firmaya ve ayrılma nedeniyle alakalı bir durumdur. İptal durumunun iletilmesinin ardından 14 iş günü içerisinde ücret iade edilebilmektedir.

Halk Emeklilik BES iptali için bankaya gitmek zorunlu değildir. Müşteri temsilcisi ile durumu iletebilir ya da intenet bankacılığına başvurulabilir. Halk Emeklilik ise artık Türkiye Hayat Emeklilik adıyla hizmet sunmaktadır. İşlemler için bu durum göz ardı edilmemelidir.

Halk Emeklilik BES iptali için müşteri hizmetlerine başvurulabilir. Müşteri hizmet numarası ise (0850) 202 20 20 şeklindedir. Müşteri hizmetleri ise hafta içi 08.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Halk Emeklilik BES iptali, intenet üzerinden de gerçekleşmektedir. Halk Emeklilik sistemine ait Hayat Emeklilik mobil uygulaması ya da intenet bankacılığı ile online işlemler bölümünden Halk Emeklilik BES sorgulaması yapılarak, iptal gerçekleştirebilir.

Halk Emeklilik BES SMS ile de iptal edilmektedir. “AYRILMA” yazıp, boşluk bıraktıktan sonra “T.C kimlik numarası” yazılarak SMS kodu gönderilir. İşlemden sonra kişiye bilgilendirme mesajı gelmektedir. Bilgilendirmede iptalin gerçeklemesi karşısında neler olacağına dair bilgiler yer almaktadır. Bilgilendirme onaylandıktan sonra kişinin, bireysel emeklilik sisteminin iptali süreci başlar.

İntenet sitesi üzerinden alacağınız Halk Emeklilik BES iptal formu ile iptal süreci gerçekleşebilmektedir. Formda yer alan kişisel bilgiler, doğru bir şekilde yazıldıktan sonra Halk Emeklilik faks numarası veya e-posta ile gerekli yerlere ulaştırabilir.

Halk Emeklilik faks numarası (0212) 310 39 99. E-posta adresi ise bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr şeklindedir.

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