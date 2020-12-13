Vatandaşların emekli olduklarında maddi olarak daha rahat hayat sürmeleri için birçok banka tarafından bireysel emeklilik programı sunuluyor. Halk Bankası da bu hizmeti müşterilerine vererek, kişinin belirlediği miktarda prim ödeyerek emekli olduktan sonra ek gelir sahibi olmasının yolunu açıyor.

Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi ne işe yarar?

Halk Bankası, bireysel emeklilik sisteminde müşterilerine birçok emeklilik programı sunuyor. Her bütçeye uygun olarak uzman çalışanlarının eşliğinde uygun ve avantajlı paketleri sunarak müşterilerine sunuyor. Bankanın bireysel emeklilik sistemine devlet, yüzde 25 gibi bir oranda katkı payı vererek sistemi cazip hale getiriyor.

Bireysel emeklilik sistemine, 45 yaşını doldurmamış her çalışan dahil oluyor. İlk 2 ay içerisinde kişiler isterlerse emeklilik sistemini iptal edebiliyorlar. Sistemde on yılı tamamlayan kişilerin emekli olma hakkı tanınıyor. Yalnızca emekli olmak için 56 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Emekli olma hakkına sahip olan kişiler ödemeleri isterlerse aylık isterlerse toplu olarak alabilirler.

Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi nasıl iptal edilir?

Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi SMS yoluyla iptal başvurusu yapabilirisiniz.

-SMS kısmına büyük harflerle AYRILMA boşluk T.C kimlik numaranızı yazıp 2560’a gönderin.

-Gelen bilgilendirme mesajını EVET olarak cevaplayın, sonrasında gelecek onay mesajının ardından sistemi iptal ederek ayrılabilirsiniz.

Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi intenet şubesinden iptal başvurusu yapabilirisiniz.

- https://intenetsube.halkemeklilik.com.tr/ adresinden giriş yaparak iptal sekmesinden işlemleri takip ederek sistemden çıkabilirsiniz.

Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi mobil uygulamadan iptal edebilirsiniz.

-Halk Bank mobili indirerek yine aynı şekilde sistemden çıkabilirsiniz.

Halk Bankası bireysel emeklilik sistemi müşteri hizmetlerini arayarak iptal başvurusu yapabilirisiniz.

-0850 222 0 400 numarasını arayıp konu ile ilgili müşteri temsilcisinden yardım talep ederek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Halk Bankası bireysel emeklilik iptalinde kesinti ve iadeler ne kadar?

Sistemden ilk iki ay içinde çıkan vatandaşların kesintisi tekrar hesaplarına yatıyor. 2016 senesinde revize edilen sistemde beş yılını tamamlamış vatandaşlardan giriş aidatı ve gider kesintisi alınmıyor. Beş yıldaki toplam kesintiler asgari ücretin yüzde 8.5’ini aşmıyor.

İptal durumunda iade oranları şu şekilde;

-Sözleşmenin 6. yılında %2.5

-Sözleşmenin 7. yılında %5

-Sözleşmenin 8. yılında %7.5

-Sözleşmenin 9. yılında %10

-Sözleşmenin 10. yılında %12.5

-Sözleşmenin 11. yılında %15

-Sözleşmenin 12. yılında %17.5

-Sözleşmenin 13. yılında %20

-Sözleşmenin 14. yılında %22.5

-Sözleşmenin 15. yılında %25

1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek olan yasada iade oranlarının Halk Bankası bireysel emeklilik sisteminde beş yılını doldurmuş olan vatandaşlar yararlanabilecektir.