Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri

Halkbank kredi çıkmadı ne yapabilirim?

Nasıl kredi alırsak alalım bankaların öncelikli olarak dikkatli baktığı bireysel kredi notu olan FİNDEKS kredi notu olmaktadır. Bu tüm bankalar üzerinde şimdiye kadar yapmış olduğunuz işlemlerin yer aldığı bir rapordur. Eğer daha önce çekilmiş bir kredinizde taksitler için ödemeler düzenli yapılmışsa fazla borcunuz bulmuyorsa FİNDEKS kredi notunuz yüksek demektir. FİNDEKS notunu yükseltmek için daha küçük krediler alarak hızlı ve düzenli bir şekilde ödemeye bakın böylelikle bir sonraki kredi çekmenizde daha yüksek miktarda fiyatlar çekebilirsiniz.

Halk bankası intenetten kredi başvurusu

Halk bankası üzerinden online kredi gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle www halkbank com tr halk bankası web sitesine girmeniz gerekiyor. Buradan sonra hızlı kredi departmanını seçmeniz lazım. Açılan sekmede yer alan kredi miktarını istediğiniz üzere belirlediğiniz kadarını ekranda yazan kutucuğa yazın. . Halk bankası 50.000 TL ye kadar tüketici kredisi vermektedir. Ancak vade sayısını maksimum 36 ay ile sınırlandırmıştır. Bu durumu yüksek miktarda aldığınız maaşa göre farklılık gösterir. Bu işlemleri yapabilmeniz için daha önce bir hesabınızın olmasına gerek yoktur. Daha sonrasında yer alan diğer kutucuklara TC. Kimlik numaranızı ve telefon numaranızı girerek onaylayın. Banka başvurunuz üzerine kredi notunuz çerçevesinde değerlendirip size dönüş yapacaktır. Onaylanan krediniz sonrasında en yakı Halkbank şubesine giderek paranızı teslim alabilirsiniz.

Halk bankası kredi faiz oranları 2021

Bankaların faiz durumlarını merkez bankası belirlemektedir. Bu doğrultuda baktığımızda Merkez bankasının faiz politikası sebebi ile hem konut kredisi hem de tüketici kredisi faiz oranları artmış bulunmaktadır. En son belirlenen düzenlemeler kapsamında tüketici kredisi vade sayısı en fazla 36 ay ile belirlenmiştir. 2021 yılında Halk bankasının tüketici faiz oranı %1.60 ila %2.00 aralığında değişkenlik gösteriyor.

