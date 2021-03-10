Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri

Halkbank kredi çıkmadı ne yapabilirim?
Nasıl kredi alırsak alalım bankaların öncelikli olarak dikkatli baktığı bireysel kredi notu olan FİNDEKS kredi notu olmaktadır. Bu tüm bankalar üzerinde şimdiye kadar yapmış olduğunuz işlemlerin yer aldığı bir rapordur. Eğer daha önce çekilmiş bir kredinizde taksitler için ödemeler düzenli yapılmışsa fazla borcunuz bulmuyorsa FİNDEKS kredi notunuz yüksek demektir. FİNDEKS notunu yükseltmek için daha küçük krediler alarak hızlı ve düzenli bir şekilde ödemeye bakın böylelikle bir sonraki kredi çekmenizde daha yüksek miktarda fiyatlar çekebilirsiniz.
Halk bankası intenetten kredi başvurusu
Halk bankası kredi faiz oranları 2021
Bankaların faiz durumlarını merkez bankası belirlemektedir. Bu doğrultuda baktığımızda Merkez bankasının faiz politikası sebebi ile hem konut kredisi hem de tüketici kredisi faiz oranları artmış bulunmaktadır. En son belirlenen düzenlemeler kapsamında tüketici kredisi vade sayısı en fazla 36 ay ile belirlenmiştir. 2021 yılında Halk bankasının tüketici faiz oranı %1.60 ila %2.00 aralığında değişkenlik gösteriyor.