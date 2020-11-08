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Halı yıkama dükkanı açmak kazançlı olur mu?

Günümüzde temizlik çok büyük önem taşımaktadır. Halıların temizliği oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız halı yıkama dükkanı açmak para kazandırır mı sorusunun yanıtlarını arıyor.

08 Kasım 2020 Pazar 00:21
Halı yıkama dükkanı açmak kazançlı olur mu?
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Günümüzde temizlik işleri oldukça gelişmiştir. Birçok vatandaşımız halılarının yıkanması için halı yıkama dükkanlarına gitmektedir. Her geçen gün halısını dışarıda yıkatanların sayısı artmaktadır. Bundan dolayı işletme sahipleri yoğun bir iş hayatı yaşamaktadır. Halıların temizliği oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız halı yıkama dükkanı açmak para kazandırır mı sorusunun yanıtlarını arıyor.

Halı yıkama sektörü son yıllarda oldukça gelişmiştir. Özellikle son yıllarda bu sektörden para kazananların sayısı gittikçe artmıştır. Çünkü birçok ev vardır. Bu evlerde en az 5-10 adet arası halı bulunmaktadır. En çok kullanılan eşyalardan biri olan halılar çabuk kirlenmektedir.

Halı Yıkama Dükkanı Açmak

Son yılların en gözde sektörlerinden biri olan halı yıkama işi, git gide gelişmektedir. Halı yıkama dükkanı açmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle dükkan için gerekli aletlerin ne olduğunu öğrenmelidir. Dükkanın yeterli büyüklükte olması gereklidir. Bu açıdan büyük bir dükkana sahip olmak gerekmektedir. Çünkü halıların yıkanması ve kurutulması gereklidir. Dükkandan sonra gerekli olan aletlerin alınması gerekiyor. Hem yıkama için hem de kurutma için özel makinelerin alınması gerekmektedir.

Halı yıkama dükkanı açmak için gerekli dükkanı ve aletleri temin ettikten sonra halıların evlerden alınıp tekrardan geri götürülmesi için bu işlerden anlayan kişileri bulmak ve çalıştırmak gerekmektedir. Ayrıca bu makineleri kullanacak, halı yıkama işinden anlayan insanları da bulmanız gerekiyor. Bu sektörde adınızdan söz ettirmek istiyorsanız ekibinizin iyi olması gerekmektedir.


Halı yıkama işlemi makinelerle yapılıyor olsa da yorucu bir iştir. Tek başına ya da 2-3 kişiyle yapılacak bir iş değildir. Yıkama makinelerini ayrı, kurutma makinelerini kullanacak ayrı kişilere ihtiyaç vardır. Halı yıkama dükkanı açmak isteyen bir kişinin en az 7 kişiye ihtiyacı vardır.

Halı Yıkama Dükkanı Açmanın Maliyeti

Her girişimde belli bir yatırım olması söz konusudur. Yatırım yoksa zaten hiçbir işletmeyi açamazsınız. Bu açıdan halı yıkama dükkanı açmanın da bir maliyeti olacaktır. İlk başta küçük bir işletmeyle başlamak isterseniz 5.000 TL’lik bir yatırım yapmanız yeterli olacaktır. Eğer geniş çaplı bir işletme açmak isterseniz 100.000 TL kadar bir parayı gözden çıkarmanız gerekmektedir.

Halı yıkama dükkanı açmadan önce geniş çaplı bir araştırma yaparsanız iyi olacaktır. Dükkanın açılacağı yer, müşterilerin karakteri, hangi makinenin ne kadar faydalı olacağı gibi hesaplamaları detaylı bir şekilde yapmanız gerekebilir. Bunlar kazancınızı ve maliyetinizi etkileyecektir. Ayrıca reklamınızı da iyi bir şekilde yapmanız gerekecektir.

Halı Yıkama Dükkanı Ne Kadar Kazandırır?

Bu sektör son yılların en çok tercih edilen sektörlerinden biri olmuştur. Dükkanın büyüklüğü, çalışma kapasitesi gibi unsurlar para kazanmayı da etkilemektedir. Dolayısıyla halı yıkama dükkanı açarsanız para kazanabilirsiniz.

Halı yıkamada önemli olan şey halının metrekaresidir. Metrekare başına 3 ila 7 TL arasında değişen bir fiyat aralığı vardır. Metrekaresi 5 TL’den 100 metrekare halı yıkayan kişinin kazancı 500 TL olacaktır. Buna göre aylığınız en az 15 bin TL olacaktır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 00:21
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