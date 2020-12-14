Halı yıkama dükkanı açmak için gereken maliyet ne kadardır? Ne kadar gelir elde edilir?

Halı Yıkamacı Açma Maliyeti Ne Kadar? Karlı Bir İş Midir? Geliri Ne Kadar?

Ev kadınlarının yaz ayı gelmesiyle beraber yaz temizliğine başladıkları zaman en çok canlarını sıkan şey halıların temizliğidir. Bu problemlerine çözüm olan sektör halı yıkama sektörüdür. Halı yıkama sektörü geçtiğimiz yıllarda hayatımıza girmiştir. Bu işten para kazanan pek çok girişimci insan vardır. Daha da bu sektöre girmek isteyen girişimciler bulunmaktadır.

Halı Yıkama İşi Nasıldır?

Müşterilerin evlerinden halıları alıp temizlenir. Halı yıkamacılar bu işten oldukça kar ve gelir elde etmektedirler. Her geçen gün halısını yıkatmak isteyen kişi sayısı çoğalmaktadır. Bu artıştan dolayı bu sektöre atılmak isteyen çok kişi mevcuttur. Halı yıkama dükkanı açacak kişiler dükkanın nerede olacağı hakkında detaylı düşünmelidirler. İlk baş verecekleri karar bu olmalıdır. Halı yıkama sektöründe dönen büyük paralar girişimcileri bu alana sürüklemektedir. Kolay ve az maliyetli bir iş alanı olduğundan son dönemlerde bu işe giren girişimci sayısı artmaktadır.

Halı Yıkama İşi Karlı Mıdır?

Halı yıkama işi Türkiye bazında karlı bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk defa halı yıkama dükkanı açacak kişiler rakip firmaların fiyatlarından çok daha az bir fiyatlandırma ile işlerine başlamalıdırlar. Bu şekilde başlayıp kalitelerini yüksek tutarak başarılı olabilirler. Diğer firmalardan önek verecek olursak onlar halının metre karesini 4 liradan yıkıyorlarsa siz en başta 3 lira olarak yıkamalısınız. Bu şekilde müşterileri kendi bünyenize bağlayarak sabit müşteriler elde edebilirsiniz. Piyasanın biraz daha altında fiyat verebilir avantaj sağlayabilirsiniz. Böyle yaptığınız takdirde müşterileri çeker ve piyasadaki rakiplerinizin üstünde bir duruma gelebilirsiniz.

Halı Yıkamacı Açma Maliyeti Ne Kadar?

Bu iş için son sistem makinalar kullanmanız gereklidir. Son sistem makineler kullanırsanız maliyeti düşük bir şekilde halıları yıkayıp yüksek miktarda para kazanabilirsiniz. Bu işi yapmak istiyorsanız 100 bin lira gibi bir maliyetle son sistem makinalarla beraber bu işi yapmanız mümkündür. Daha düşük bütçeyle öneğin 10 bin TL ile de bu işi yapmanız mümkündür. Bu meblağ kurmak istediğiniz sisteme bağlı fiyatında değişiklik göstermektedir. Eğer otomatik halı yıkama makinelerine sahip olacak durumdaysanız fabrika kurabilirsiniz. Bu durum alınan makinelere bağlı olup değişkenlik gösterebilmektedir.

Halı yıkama yapan işyerlerinin aylık karları 10.000 TL civarında olabilir. Bu kar oranı malzeme fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir. Müşterisi çok olan firmaların aylık geliri ise ortalama 50 bin TL ‘ dir.

Dükkan açmak yerine hazır kurulu olan halı yıkama dükkanlarının da devrini alabilmeniz mümkündür.

Halı yıkama dükkanında kullanılan makineler sanayi tipi halı yıkama makinesi ile sıkma makinesi bulunmaktadır. Bu makineler ikinci el olarak alınabilmektedir. İkinci el makineler alırsanız daha düşük maliyetlerde dükkan açabilmeniz mümkündür. Halı yıkama dükkanı için gerekli alınması gereken makineler; Halı sıkma makinesi, halı çırpma makinesi, el tipi halı yıkama makinası, halı kurutma makinesi, halı paketleme makinelerinin yanında yorgan yıkama makinesi, nem alma, hav alma, tam otomatik halı yıkama makinalarını alarak bu işe girmeniz mümkündür. Bu makinaları alabilmeniz için 25 bin ile 50 bin TL arası bir bütçeye sahip olmanız gereklidir. Halı yıkama dükkanı için panelvan ya da ticari araç almanız gereklidir. Halıları evlerden alıp, yıkayıp teslim edebilmeniz için alacağınız araçfiyatı da ortalama 40-50 bin TL arasında olacaktır. Giderler arasına birde araç yakıtı eklenecektir. Yapılan iş için kullanılan su yine maliyete eklenecektir. Araç kiralama yoluna da başvurabilirsiniz. Yüklü miktarda arabaya para vermek yerine kiralama seçeneği de size artı yarar sağlayacaktır.

Devren satın aldığınız halı yıkama dükkanın eski çalışma prensiplerinden daha da fazla emek harcayarak işinizin sürekliliğini sağlamanız mümkündür. Bu iş yerini açacak paranız yoksa bankalardan işyeri açma kredilerine başvurarak ihtiyacınız olan finans kaynağını sağlamakta düşünülebilir.

Bu verilen bilgilerden yararlanarak kendi halı yıkama işletmenizi açabilirsiniz. Elinizde yeteri kadar sermaye yoksa Kosgeb’in verdiği 2020 hibe desteklerinden ve bankaların verdiği düşük faizli işyeri açma kredilerine başvuru yaparak bir işletme sahibi olabilirsiniz.