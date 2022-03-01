Halı saha açma maliyeti ne kadar? Devlet geri ödemesiz hibe desteği veriyor mu?

Devlet halı sahalara da desteğini sürdürüyor

Devlet sadece futbol severleri değil diğer branşlara da destek olmayı unutmuyor. Basketbol sahaları, yüzme havuzları, atletizm pistleri gibi alanları da yalnız bırakmıyor. Halı saha açan işletmelerin yanı sıra belediyelere de gerekli sistemleri uyguluyor. Devlet maddi açıdan tesislerin %50 sini karşılayıp 18 milyon ve 30 milyonluk desteklemeler yapması ön görülüyor.

Halı Sahada KOSGEB desteği

Halı saha açmak isteyenlerin kredi imkanları devlet tarafından kolaylık sağlanmaktadır. Spor severleri daha fazla görebilmek için devlet tarafından birçok imkanlar sunmaktadır. Girişimciler KOSGEB den bu zamana kadar herhangi bir yardım görmedi. Ancak yapılacak faaliyetler göz önünde bulundurularak KOSGEB’den hibe desteği şansı arttırılıyor. Girişimciler ileri ki zamanlar için destek bekliyor.

2021 Halı saha maliyeti

Girişimciler yapılacak faaliyetin maliyetlerin konuşulması sonunda günlük 500 TL ile 2.000 TL gibi miktarların eline geçeceğini düşünüyor. Yüksek karlı iş imkanlarında ileriye dönük yatırımların ücreti aylık 25.000 olur. 30X50 halı saha kurulum maliyeti;

30X50 Halı Saha Maliyeti

Kapalı halı saha, açık halı saha, nizami saha suni çimi ve sentetik çim maliyeti 30X50 halı saha ölçüleri şöyledir;

Halı Saha Çeşidi Min-Max Ölçüleri Fiyat

Açık halı saha y 20X40 30X50m 25 €/ m²

Kapalı halı saha 20X40 30X50m 50€/ m²

Halı saha sentetik çim 40,50,55,60mm 12€/ m²

Nizami saha suni çimi 55mm,60mm 14€/ m²

Halı saha açmak için gerekli koşullar

Bu sektör de en önemli unsurun çevre olduğu bilinmektedir. Bu yüzden ilk olarak futbola ilgisi olan kişilerle fikir birliği yapmak gerekir. Tüm maliyet unsurlarını hesaba katmak gerekirken öneğin, bir maçta ne kadar para kazanırım hesabını yapmak zorundadır. Halı saha açmak için kredi veren bankalar uygun faiz oranlarıyla kolaylık sağlamaktadır. İş yeri kredilerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar tüm ekipmanları ve halı sahaya uygun araç gereçleri sağlayabilir.

Esnek ödeme koşulları ile iş kredisi halı saha açmak için önemli bir adım olabilir. Eğer gerekli birikiminiz bulunmuyorsa kredi alabileceğiniz bankaların şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. İş yeri kredisi veren bankalar gibi aynı zamanda devlet teşvik kredileri de mevcuttur. İş yeri açmak için kolaylık sağlayan bankalardan birkaçı;

Akbank, İş bankası, TEB, Garanti Bankası, INGBank

Girişimcilerin en büyük sorunlarından biri de KOSGEB tarafından destek verilmemesi. Fakat bunun yanı sıra Esnaf Kefalete başvurmak da hiçbir sıkıntı yoktur.

Halı saha açmak için izlenilmesi gereken adımlar

Halı saha açmak için yapılması gereken ilk adım plan yapmaktır. Herşeyi kafanızda oturttuktan sonra ilgili belediyelere gidip evrakları hazırlamaktır.

Halı saha açmak için gerekli Evraklar

Belediyeden izin aldıktan sonra hazırlanması gereken evrakları hazırlamak gerekir.

İşletme sahibine ait 2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi,

İkametgâh belgesi,

Sosyal güvenlik kurumuna kaydının yapıldığına dair herhangi bir belge,

Sabıka kaydı,

İşletme sahibine ait kimlik bildiri belgesi,

Vergi levhasının fotokopisi,

İş yeri açma ruhsatı,

İşletme satın alınmış ise işletme tapusu,

Yapının kullanılabilir olduğuna dair izin belgesinin fotokopisi,

İş yeri kiralanmış ise kira kontratı gereklidir. Bu kontrat tapu yani mülk sahibi ile yapılmalıdır. Aslı ya da noter tasdikli sureti gereklidir.

Kayıtlı olunan odadan faaliyet belgesi ya da oda sicil tasdiknamesinin bir adet fotokopisi,

İtfaiye uygunluğunu bildiren rapor,

Ticaret sicil gazetesi veya imza sirkülerinin bir adet fotokopisi,

Halı saha işletmesinin krokisi çizilmelidir. Bu işlem yetkili bir kişiye yaptırılmalıdır. Uzunluk ölçüleri. M2 toplamı, çizim yapan kişinin kaşesi ve imzası krokinin üzerinde bulunmalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonuna katılmak için halı saha sicil kaydı,

Türkiye Futbol Federasyonuna katılmak için yeterlilik Belgesi,

İşletme içerisinde güvenlik kameraları ve kayıt sistemleri evrakları tamamlanmalıdır. Bu evraklar genel evraklar olup kesin ve net bilgiler için bağlı bulunduğunuz yerin belediyelerine başvuru yaparak evraklar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.





2.Halı sahalar için altyapının hazırlanması

Halı saha kurulumu için önceden planlanan zemin düz bir toprak ile hazırlanmalıdır. Halı sahada il olarak belirlenen yere iş makinesi girer mekânı düzeltir ve beton dökmelidir. Betonun dökülmesi mühendisler tarafından incelenmelidir.

3. Demir Konstrüksiyon kurulması

Halı saha için gerekli temel koşullardan biride mekanizmalardır. Demir Konstrüksiyonları en az 6 metre olmalı ve yeşil renge boyanmalıdır. Açık alan ise brandaya gerek duyulmaz. Eğer kapalı alan ise demirlerin üzerine mutlaka branda çekilmelidir.

4.Sahanın tel örgü ile çevrilmesi

Sahanın tavanına bir ağ kurulumu yapılmalıdır ve tel örgü ile çevrilmelidir. Tel örgü yapılırken dikkat edilmesi hususlardan bir tanesi ise alanı çok fazla kapatmamalı ve sahadan dışarıya çıkılmamalıdır.

5. Saha aydınlatmaları

Aydınlatmalar en önemli husus olarak bilinirken en tercih edilen ışıklandırma yolu ise LED projektörlerdir. Diğer ışıklara göre pahalı olan projektörler 2 senede bir mutlaka yenilenmektedir.

6. Suni çim

Suni çim seçiminde dikkat edilirken kesinlikle ucuz çimlerden kaçınılmalıdır. Sürekli değişimi olmayan çimler genellikle 55 mm kalın monofilament ipliklerden üretilir.

Sosyal tesisler kurulması, çevre düzenlemesi yapılması ise zorunlu olmayan faaliyetler arasındadır fakat soyunma odaları, lavabolar, ofis yerleri gerekli toplum alanları arasında yer alır. Çevre düzenlenmesinde ise kenarları görsel anlamda yeşillikler ile kaplanması ve yerler ise kaymaz parke tarzı olmalıdır.

Tarlaya halı saha olur mu?

İmara açık olmayan ve tarlalara arazi kurulmamaktadır. Belediyelerden geçici ruhsat alınması durumunda halı saha açmak mümkün olabilir. Kiralık halı saha işletmesi almak için intenet üzerinden kiralık veren halı sahaları işletebilirsiniz. İntenet üzerinden kiralık halı sahalara bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.