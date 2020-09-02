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Hakmar 2020 okul malzemeleri katalogu yayınlandı

Hakmar marketlerde 31 Ekim 2020 tarihine kadar geçerli olacak okul malzemeleri kataloğu yayınlandı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:50
Hakmar 2020 okul malzemeleri katalogu yayınlandı
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Hakmar marketlerde okul alışverişi heyecanı başladı. Hakmar marketlerde okul çantaları, kalem, defter, a4 dosya kağıdı gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı.  31 Ekim 2020 tarihine kadar tüm Hakmar şubelerinde satışa sunulacak birbirinden indirimli kırtasiye ürünlerini aşağıdaki katalogdan inceleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:50
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Anahtar Kelimeler:
HakmarOkul Malzemeleri
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