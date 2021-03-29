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Haftaya kritik yükselişle başlayan dolar kuru 8,16 seviyesini gördü!

Geçen haftalarda Asya piyasalarında meydana gelen dalgalanmalarda dolar/TL kuru 8,3 TL seviyelerine yükselmişti. Daha sonra düşüşe geçen kur, haftanın ilk iş günü piyasalarda kritik yükselişe geçerek 8,16 TL seviyesini gördü.

29 Mart 2021 Pazartesi 15:06
Haftaya kritik yükselişle başlayan dolar kuru 8,16 seviyesini gördü!
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Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta TCMB yönetiminde meydana gelen değişiklik ve Asya piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle 8 TL üzerine çıkmıştı. Dolardaki kritik yükseliş hafta sonu düşüşe geçerek Cuma gününü 8,09 ile kapatmıştı.

29 Mart iş gününe dolar 8.0777 TL ile başlarken bu kritik yükseliş piyasalarda bir kaç saat sonra 8.15 TL sevilerine çıktı. Dolar ve euro fiyatlarının küresel piyasalardaki hareketliliği devam ederken yeni güne 8 liranın üstünde başlayan dolar/TL kurunda dalgalanmaların devam ettiği belirtildi.

Yeni haftanın başlangıcında 8 liranın üzerini gören dolar/TL kuru saat 14:30'da 8,16 TL seviyesinde işlem gördü. Aynı saat çerçevesinde Eoru ise 9,61 seviyesinde işlemlerine devam etti.

Ekonomist alanı uzmanları, doların uzunca bir süredir 8 TL’nin altında bulunduğuna dikkat çekerek gelişen ülkelerin döviz kurlarında meydana gelen risklerden dolayı doların TL’ye göre büyük değer kazandığını söylüyorlar.



Son Güncelleme: 29.03.2021 15:06
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