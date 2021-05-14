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GYEN coin nedir? GYEN Token açıklaması

GYEN coin nedir? GYEN coin kimindir? GYEN coin nereden alım satım yapılabilir? GYEN coin'in geleceği nasıl? İşte GYEN coinle ilgili tüm merak edilenler...

14 Mayıs 2021 Cuma 18:38
GYEN coin nedir? GYEN Token açıklaması
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GYEN, kullanıcıların en fazla işlem yapılan kripto paralarla Japon Yen’i kullanarak yatırım yapmasına imkan veriyor.

Gyen coin 12 Mayıs tarihi itibariyle Binance ve Gate.io borsalarında yer alacsak

Tokyo merkezli kripto para borsası Liquid, Japon Yen’ine endeksli stablecoin GYEN ve dolar endeksli ZUSD’yi listeledi.

1 Mart itibariyle Liquid, Japon Yen’inin GYEN’e dönüştürülmesine imkan verecek. İki farklı para biriminin aynı anda birbirine dönüştürülmesi, yatırımcılara likidite ve risk dağıtımında olanak sağlıyor.

Ayrıca Liquid, stablecoin’ler üzerinden Dolar-Yen FX çifti oluşturacak. Bunun doğrultusunda en fazla işlem gören Forex çiftlerinden biriyle sinerjisi olacak. GYEN, GMO-Z.com Trust Şirketi tarafından Japon Yen’ine endeksli stablecoin’dir. Sirkülasyonda yer alınan GYEN’lerin tümü, FDIC tarafından sigortalanmış banka hesaplarında yer alıyor. Tüm token’ların Japon Yen’iyle oranı 1:1 olacak.

GMO Trust’ın stablecoin‘leri, Liquid’in yüksek hızlı global ağında ortak borsalarda ticaretine imkan vercek.

GYEN fiyatı canlı veri

GYEN bugünkü fiyatı $0,344245 USD, 24 saatlik işlem hacmi $137.649.958 USD. GYEN son 24 saatte yüzde düştü. Anlık olarak CoinMarketCap sıralaması #2538, piyasa değeri ise mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı mevcut değil.

GMO-Z.com Trust Company connects traditional finance and blockchain for everyone. We are issuing GYEN, the world's first regulated Japanese YEN-pegged stablecoin, and ZUSD, the new digital dollar.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
GyenCoinNedir
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