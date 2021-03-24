Güzellik uzmanı ve estetisyen nasıl olunur? Güzellik uzmanı ve estetisyenlerin maaşları ne kadardır, ne kadar kazanıyorlar?

Güzellik merkezlerinde cilt analizi, cilt bakımı, profesyonel makyaj, epilasyon, farklı vüvut işlemleri gerçekleştiren ve bu süreçte kozmetik bilimi ve teknolojisini kullanarak profesyonel şekilde hizmet sunan kişidir. Özellikle günümüzde cilt bakım ürünleri sosyal medya sayesinde popüler hale gelerek hüzellik uzmanlığını da popüler hale getirdi. Kadınlar bundan dolayı güzellik ile ilgili merakları ve ilgileri sebebiyle güzellik uzmanı olma yolunda adımlar atmaktadır. Her makyaj yapan ya da cilt bakımı yapabilen kişi güzellik uzmanı olamaz. Güzellik uzmanı olabilmek için devlet tarafından onaylanmış bir kursa katılmak yada güzellik okullarından mezun olmak yer alır. Olağan dışı durumlarda kişiler yanlış cilt bakım ve makyaj ürünleri ile müşterinin sağlığına zarar verebilmektedir.

Estetisyen Güzelllik Uzmanı nasıl olunur?

MEB tarafından onaylı kurslar:

Güzellik uzmanı olmak için güzellik dersleri almak geerekir. Günümüzde güzellik uzmanlık kursları MEB tarafından verilmektedir. Buradan başarı ile ayrılan kişiler güzellik salonlarında yada herhangi bir güzellik bakım merkezi ve kozmetik mağazasında onaylı sertifikaları ile çalışabilirler. Güzellik uzmanlığı kursları kişilerin bu mesleği yapmasında yardımcı olur. Kolay ve uygulamalı bir şekilde alınan güzellik uzmanı kursları, senenin belli dönemlerinde açıktır ve kişilerin istedikleri bir alanda mesleği uygulamalarına yardımcı olunmaktadır.

Meslek okulları ile profesyonel olmak;

Güzellik uzmanı olmak için bir diğer seçenek meslek okullarıdır.Güzellik uzmanlığı alanının Anadolu meslek liseleri ve kolejleri vardır. Bu sayede kişiler işi özünden eğitim alarak profesyonel bir şekilde güzellik uzmanı eğitimi verebilirler.İşkur da güzellik uzmanlık kursları ve bakım eğitimi almak isteyen kişiler için de ücretsiz ya da düşük ücretli hizmet sunabiliyor. Bu alanda ilerlemek isteyen kişilerin uzman kişilerden eğitim alması faydalıdır.

Güzellik Uzmanının görev ve sorumlulukları

Güzellik uzmanı, cildin analizini yapar ve cilt tipine karar verir. Bunun akabinde gerekli cilt işlemlerini (peeling, maske gibi) uygular.

Manikür ve pedikür işlemlerini hijyenik bir şekilde yapar.

Çeşitli zayıflama ekipmanlarını kişinin ihtiyacına göre belirleyerek uygular.

Tecrübeli güzellik uzmanları yüze ve vücuda masaj yapar.

Cilt tipine karar verdikten sonra çeşitli maskeler uygular, kırışıklık/çatlak azaltan bazı işlemleri gerçekleştirir.

Yüz tipine ve kişinin isteğine göre profesyonel makyaj yapar.

Müşteriye işlem yapmadan önce onun isteğine göre ihtiyaçlarını belirler.

Epilasyon işlemiyle istenmeyen tüylerin giderilmesine yardımcı olur.

Estetisyenlik kursunda neler öğrenilir?

Hijyen

Kozmetoloji

Müşteri İlişkileri

Kozmetiğin Tarihçesi

Satış Teknikleri

Akneli Cilt Bakımları

Leke Tedavileri

Bitkisel Kök Hücre Bakımları

AHA ve Çeşitleri

Temel Makyaj

Epilasyon

Depilasyon

El–Ayak Bakımı

Salon Açma ve İşletmede Danışmanlık

Anatomi–Fizyoloji

Deri Bilimi

Cilt Analizi ve Cilt Tipleri

Cilt Hastalıkları

Ürün İçerikleri ve Etken Maddeler

Mesleki İngilizce

Tıbbi ve Kozmetik Terimler

Cilt Bakımı

Kür Bakımları

Parafin Bakımı

Kimyasal Peeling

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

Vücut Bakımları

Bölgesel İncelme

Klasik Masaj

Lenf Drenaj Masajı

Aromaterapi ve Selülit

Selülit Masajı

Kirpik Perması ve Kaş Kirpik Boyama

Kurs bittikten sonra nerelerde çalışabilirim?

Güzellik uzmanlığı kurs bitiminden sonra güzellik merkezlerinde, hastane bakım bölümlerinde, tıp merkezlerinde, SPA merkezlerinde, cilt sağlığı ve bakım hizmetlerinde eğitmen olarak çalışabilirsiniz. Bunun yanında otellerde, kuaför ve güzellik salonlarında, kozmetik şirketlerinde ve eğitim kurumlarında da çalışabilirsiniz. Aynı zamanda kursiyerler uzmanlaşmak istedikleri alanlardan becerilerine göre eğitim alabilirler. Bu alanlar profesyonel makyaj, masaj, el-ayak bakımı, kozmetik satışı, kalıcı makyaj, tınak protezleri, plastik makyajdır.

Güzellik Uzmanı maaşları

Estetsiyen olmak isteyen kişişler bu mesleği para kazanmanın yanında sevgi ile yapmalıdırlar.Bu meslekte başarı elde etmek isteyen kişiler mesleği sevmelidirler. Bu mesleği yaparken insan psikolojisi önemli bir nokta oluyor. İyi bir estetisyen insanları anlamalıdır. Bu mesleği yaparkenken para kazanmanın yollarından biri de insanlarla iyi ilişkiler kurmaktır.

Güzellik uzmanları özel sektörde çalışmanın yanında kendi güzellik merkezleri açabilir ya da başka bir merkezde çalışabilirler. Fakat bunun için kişilerin MEB tarafından onaylı güzellik uzmanlığı lisansı olmalıdır. Son zamanlarda oldukça popüler olmasıyla da güzellik uzmanları maaşları çok merak edilmeye başlandı. Bu durumda bir güzellik uzmanının maaşının 2.500 TL + prim söylemek gerekir. Bunun yanında uzman ve saygın bir estetisyen ayda ortalama 4.000 TL düzeyinde maaş alığını söylemek mümkün.