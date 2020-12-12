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Güvenilir ve kullanımı kolay olan kripto para (Bitcoin) borsaları hangileri?

Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesiyle beraber yatırım yapabilmek için farklı yöntemler çıkmaya başladı. Bu yatırımlardan birisi de Kripto para olarak adlandırdığımız Bitcoin olmaktadır. Çoğu kişi Bitcoin hesabı açarak yatırım yapmaktadır.

12 Aralık 2020 Cumartesi 14:10
Güvenilir ve kullanımı kolay olan kripto para (Bitcoin) borsaları hangileri?
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Bir kripto para birimi uygulaması kullanarak, sanal cüzdan hesabınızı istediğiniz zaman intenette oluşturabilir ve ardından Bitcoin piyasasında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Türkiye ve tüm dünyada ticaret yapmak için, yüksek işlem gücü ve çok sayıda hisse senedi seçeneği ile aşağıdaki kripto para borsalarını oynamaya başlayabilirsiniz. En güvenilir kripto para alım satım platformları hangileri olduğunu Türkiye ve yurtdışındaki en iyi kripto uygulamaları ve fonksiyonları hangileri olduğu merak konusu oldu.

En İyi Türk Kripto Para Borsaları

Özellikle Bitcoin gibi dijital para birimleriyle yapılan işlemler için mobil veya web tabanlı cüzdan uygulamaları indirmemiz gerektiğini biliyoruz. Daha sonra, büyük bir işlem hacmine sahip bir borsa olması gereken, bitcoinleri transfer etmek ve satın almak ve satmak için piyasa fiyatı değişikliklerini kullanmak gerekir. Favori Türk kripto para borsaları;

BtcTurk Pro

: BtcTurk'ü (Türkiye'nin en iyi Bitcoin borsalarından biri) kolayca alıp satmak için kullanabilirsiniz. Btcturk, Türkiye'deki en güvenilir pazarlardan biri ve en büyük kripto para borsalarından biri. Türkiye'de birçok banka ile pazarlık yapan Btcturk 7/24, mevduat ve nakit çekme fonksiyonları sağlamaktadır. BtcTurk Pro, Türk kullanıcılarına düşük işlem ücretleri ve ücretsiz transfer ücretleri sağlıyor. Dünyanın dördüncü ve Türkiye’de ilk bitcoin kripto para ticaret platformudur.

Paribu

: Paribu, Türkiye'nin güvenilir sanal platformlarından biridir. 2017 yılından beri Bitcoin kullanan ve satın alma sürecini aktif olarak yürüten bir uygulamadır. Türkiye'nin en büyük hacimli borsaları arasında yer almaktadır. Paribu uygulaması, ilk adım kampanyası avantajlarından yararlanmak için mobil cihazlarda ve Web'de ücretsiz olarak indirilebilir. Yatırım işlemleri en düşük komisyon seviyesinde yapılır.

Bitexen

: Güvenilir teknik altyapısı ve kullanışlı ara yüzü ile alış ve satış emirlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesi yatırımcı kullanılabilirliğini artırabilir. Cüzdan hesabınızı kullanarak yapılan transfer işlemleri için komisyon oranı çok düşüktür. Talepte büyük bir artışa yol açan kendi kripto para birimi Exen coin'i kullanmaktadır. Exen coin'i yatırım ve transfer için kullanma imkânı sağlar. Bitexen çok yaygın olarak kullanılan bir ağa sahiptir ve Android ve IOS ile uyumludur. Tercih edilen özellikler arasında mevcut fiyat takibi, uygun komisyonlar ve hesap bakiyelerinin gerçek zamanlı takibi bulunur.

Icrypex

: Icrypex alım satım fırsatları, Bitcoin alımlarında ve borsalarda aktif olarak alınıp satılır, bu nedenle Icrypex borsası, Bitcoin ile diğer döviz türlerinde alım satım fırsatları sunar. Komisyonlar hızlı ve düşüktür ve intenetin olduğu her yerde blockchain işlemleri için fırsatlar sağlar. Icrypex Bilişim A.Ş.'ye ait bir kripto para borsasıdır. Platform 2018 yılında kurulmuştur ve havale işlemlerinde komisyonsuz işlemler sağlayabilir.

Koinim

: Koinim, 2013'ten beri faaliyet gösteren Türkiye'nin çok büyük olmayan Bitcoin pazarlarından biri olmaktadır. Ülkemizde yatırımcı faaliyetlerinde kripto yatırımı için aktif olarak kullanılabilir.

Thodex

: Thodex, 2017'den beri faaliyet gösteren, Bitcoin ve altcoin alım satımını sağlayan Türk kripto para borsalarından biridir. 2020 yılında ABD Fincen MSB lisansı, BTC aktif borsa işlemleri, tüm kredi kartı işlemleri, Türkiye'de 7/24 canlı destek aktif ve ilk Bitcoin ATM ile Türkiye’de yer almaya başladı.

En Güvenilir Yabancı Kripto Para Siteleri

Binance TR

: Binance uygulaması, dünyanın en büyük borsalarından biridir ve Android Uygulamasından veya Apple Store uygulamasından erişilebilir. Binance, Türkiye'nin en güvenilir kullanıma açık kripto para birimi olan borsada 2020 yılında yer almaya başlamıştır. BN Teknoloji A.Ş, para transferi için Papara ve Visa kartlarını kullanabilmektesiniz. Düşük komisyon oranlarına sahip Bitcoin borsaları arasında ilk tercihtir.

Coinbase

: Coinbase uygulaması, Türkiye'nin ABD merkezli ağı yoğun olarak kullanılsa da, Türkçe dil desteğine sahiptir. Şifrelenmiş para birimini güvenle saklayıp iletebilen ve siparişleri kolayca gerçekleştirebilen arayüzünü kullanan büyük işlemlerden biridir. Kripto para birimleri sigorta poliçeleri ile korunmaktadır.

Kraken

: Kraken, Bitcoin ticaretinden kar elde etmek için özellikle uygun olan büyük borsalardan biridir. Ethereum, Monero, Tether, Omen, Ripple ve Bitcoin gibi tümü dijital para birimleri olan birçok dijital varlık ile işlem yapılmasına izin verir. /images/haberler/2020/12/z.jpgaten Bitcoin ve kripto para birimi alım satım borsaları arasında ilk sırada yer alıyor.

Huobi: Huobi, dünyanın en büyük yatırım borsalarından biridir. Bu, çoklu döviz işlemleri yoluyla para yatırma ve çekme, alım satım işlemleri ve piyasayı gözetim altında tutma işlevlerine sahip ilk platformdur. En büyük yabancı Bitcoin borsalarından biridir. Türkçe desteği ile Türk kullanıcılara çeşitli ticaret fırsatları sunmaktadır.

Bitcoin Canlı Borsa Takibi (Güncel)

Aralık ayından bu yana zirveye çıkan bitcoin için kaydettiğimiz uygulamalarda canlı stok takibi ve canlı grafik takibi yapılabiliyor. Canlı borsayı en etkin şekilde takip edilebilen uygulamalar;

BtcTurk Pro:

BtcTurk Pro uygulaması sayesinde uygulama, intenete bağlı her yerde 30 gün, 7 gün ve 24 saat işlem hacmi ve gerçek zamanlı olarak kolaylıkla gerçekleştirilebilen Bitcoin cüzdanları ve kripto para değişim uygulamaları üzerinden yüksek hacimli işlemler sağlayabilir.

Blockfolio

: FTX trading Ltd.'nin bir yan kuruluşu olan Blockfolio, büyük bir portföy denetleyicisi olarak kullanılmaktadır. Aktif para birimleri ve borsaları kullanabilir. Blockfolio uygulaması genellikle Android ve Apple Store adreslerinden indirilebilen veya Bitcoin hesabı açılarak kullanılabilen mobil uygulama olarak tercih edilmektedir.

Paribu

: Paribu platformu, Türkiye'deki en iyi kripto para alım satım platformlarından biridir ve gerçek zamanlı borsa grafik takibi ve danışmanlık desteği ilk sırada yer almaktadır.

BitTurk

: Ücretsiz işlem sağlayan ve işlemlerinizin ilk ayından itibaren herhangi bir ücret talep etmeyen BitTurk değişim uygulaması. Aynı zamanda Akbank papara hesabı üzerinden paranızı Bitcoin'e dönüştürebilen ve 24 saat havale hizmeti veren aktif borsa izleme fonksiyonu ile en popüler Bitcoin takip uygulamasıdır.

Stormgain

: Stormgain bir zamanlar yıllık dijital para yatırımı ve ticaret platformu olarak biliniyordu ve dijital para yatırımcıları için en uygun faiz oranıyla listenin başında yer aldı. Bu, kripto para birimleri kullanarak gerçek zamanlı borsa grafiklerini izlemenizi sağlayan güvenilir bir uygulamadır. Diğer uygulamalara kıyasla daha düşük uygulama riski gösteren bir ticaret platformunda, hızlı bir şekilde kar ve diğer emirleri alabilir ve ticaret grafiklerini takip edebilirsiniz.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 14:10
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto ParaYatırım
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