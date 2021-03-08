İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Gürcistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021

Gürcistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Gürcistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları haberimize göz atarak Mart 8 Pazartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 22:33
Gürcistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Takip Et:

Yazının başında da söylediğimiz gibi, Gürcistan'da belirli bir asgari ücret yok. Her birimiz asgari ücreti mesleğimize ve tecrübemize göre belirleriz. Ortalama asgari ücretten bahsediyorsak buna 326 Gel diyebiliriz. En yüksek 700 asgari ücretti. Oda bir inşaat sahasındaydı. Maksimum kazanca bakarsak, ortalama 7.047 Gel görüyoruz. Petrol, en çok kazandıran sektörler arasında en düşük ücretli sektör olarak öne çıkıyor. Petrol sektöründeki asgari ücret ortalama 1.333 jeldir. En yüksek maaş, her ülkede olduğu gibi tıp endüstrisindedir. Yaklaşık 12.229 Gel’lik bir maaş ödenir.

Gürcistan Emek verme Şartları

Gürcistan'da çalışma saatleri Türkiye'de aynı değil. Haftada resmi olarak 40 saattir, ancak bu resmi çalışma saatinden daha uzun süre çalışan birçok işçi vardır. Çalışanların fazla mesai ücreti hemen ödenir. Gürcistan'da birçok resmi ve dini bayram vardır. Noel ve Yeni Yıl arifesinde 1 hafta dinlenme imkânınız var. Gürcistan'da genellikle sabah 9.00'da başlar ve saat 17.00'de bitirirsiniz. Ya da 9.30'da içeri girip 17.30'da çıkabilirsiniz.

Gürcistan Fiyatlar

Gürcistan'daki sigaralar 3-4 Gel içinde değişir. Yemek yemek isterseniz, dışarıda yemek 5-40 Gel arasında değişir. Bira içmek isterseniz en yakın satış noktasına gittiğinizde 2-3 Gel ücreti ödersiniz. Gürcistan'ın maaşına göre çok uygun miktarlarla yaşamak için çok ideal bir ülke olduğu söylenebilir.



Son Güncelleme: 08.03.2021 22:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretGürcistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?
2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?
Halkbank 100 bin TL Kadın Girişimci kredisi şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?
Halkbank 100 bin TL Kadın Girişimci kredisi şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?
2021 yılında eczacılık maaşları belli oldu
2021 yılında eczacılık maaşları belli oldu
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
2021 yılı çok para kazandıran iş fikirleri
2021 yılı çok para kazandıran iş fikirleri
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu

Popüler Haberler

Gürcistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları
Survivor 2021 44. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı
1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
Çılgın sayısal loto 8 Mart 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
2020 Elektrik aboneliği için gerekli evraklar ve depozito ücret bilgisi
Menajerimi Ara Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan'ın dizideki rolü ve hayatı
Hülya Avşar youtube programının tanıtımını yayınladı!
Telefonum kayboldu ne yapmalıyım? Telefonum çalındı ne yapabilirim? kaybedilen veya çalınan telefon için neler yapılması gerekir
Exatlon Challenge Mendemur Lemur kimdir? Yarışmacı Mendemur Lemur hakkında bilgiler
Netflix Türkiye güncel abone sayısı kaç? 2021 Mart Netflix güncel abone sayısı
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Tarihte Gevher Hatun nasıl öldü?
Konya 0-3 Fenerbahçe maç özeti ve FB golleri izle
Hukuk fakülteleri 5 yıl oldu mu?
Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi sürüyor mu? Rasim Öztekin doktorundan üzücü açıklama!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.