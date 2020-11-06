İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Gürcistan asgari ücreti ne kadar?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Gürcistan asgari ücreti ne kadar? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 6 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan Gürcistan asgari ücreti ne kadar? haberimize göz atabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 10:24
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Takip Et:

Yazının başında da söylediğimiz gibi, Gürcistan'da belirli bir asgari ücret yok. Her birimiz asgari ücreti mesleğimize ve tecrübemize göre belirleriz. Ortalama asgari ücretten bahsediyorsak buna 326 Gel diyebiliriz. En yüksek 700 asgari ücretti. Oda bir inşaat sahasındaydı. Maksimum kazanca bakarsak, ortalama 7.047 Gel görüyoruz. Petrol, en çok kazandıran sektörler arasında en düşük ücretli sektör olarak öne çıkıyor. Petrol sektöründeki asgari ücret ortalama 1.333 jeldir. En yüksek maaş, her ülkede olduğu gibi tıp endüstrisindedir. Yaklaşık 12.229 Gel’lik bir maaş ödenir.

Gürcistan Emek verme Şartları


Gürcistan'da çalışma saatleri Türkiye'de aynı değil. Haftada resmi olarak 40 saattir, ancak bu resmi çalışma saatinden daha uzun süre çalışan birçok işçi vardır. Çalışanların fazla mesai ücreti hemen ödenir. Gürcistan'da birçok resmi ve dini bayram vardır. Noel ve Yeni Yıl arifesinde 1 hafta dinlenme imkânınız var. Gürcistan'da genellikle sabah 9.00'da başlar ve saat 17.00'de bitirirsiniz. Ya da 9.30'da içeri girip 17.30'da çıkabilirsiniz.

Gürcistan Fiyatlar

Gürcistan'daki sigaralar 3-4 Gel içinde değişir. Yemek yemek isterseniz, dışarıda yemek 5-40 Gel arasında değişir. Bira içmek isterseniz en yakın satış noktasına gittiğinizde 2-3 Gel ücreti ödersiniz. Gürcistan'ın maaşına göre çok uygun miktarlarla yaşamak için çok ideal bir ülke olduğu söylenebilir.



Son Güncelleme: 06.11.2020 10:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretGürcistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Popüler Haberler

Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Turkcell müşterilerine 30 GB hediye internet veriyor! Turkcell hediye internet kazanma yöntemleri
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2020 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Bu tarifle yapılan poğaçalar bayatlamıyor!
Masumlar Apartmanı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2020
Diş teli hangi devlet hastanelerinde takılır? Diş teli tedavisi devlette kaç yaşına kadar ücretsizdir?
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Ev satın alacaklara Vakıfbank’tan Sarı Panjur Konut kredisi ile 0,54 oranlı konut kredisi
Telefon ile kredi kartı iptali nasıl yapılır? Kredi kartı iptal işlemleri
Sağlık bakanlığı personel alımı kadro dağılımını açıklandı! Hangi kadroya kaç personel alınacak? İşte personel alımı kadroları
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Kim Diskalifiye Oldu? Fragman Şaşırttı!
Sıfır araba alacaklar için bayilerden yıl sonu kampanyaları ve firma indirimleri
A101 market indirimli Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı?
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
HES kodu nedir, nasıl alınır? 2020
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2020
Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2020
Bordo bereli askerlerin görevleri nelerdir? Nasıl bordo bereli asker olunur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.