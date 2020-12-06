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Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!

Vatandaşların almak istedikleri evler için, bankalar belirli miktarlarda kredi verebilmektedir. Verilen bu kredilerin bir de faiz oranları mevcuttur. Konut sahibi olmak isteyenler ise araştırıp en uygun faiz oranına sahip olan bankayı buluyorlar. İşte vatandaşlara yardımcı olacak konut kredisi faiz oranları..

06 Aralık 2020 Pazar 13:02
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
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Ev Almak İsteyenlerin Dikkatine! Kredi Faizleri Yükseliyor!

Ev sahibi olma hayaliyle yaşayan vatandaşlar için uyarı maiyetinde bir haber. Vatandaşlar konut sahibi olmak için bazı araştırmalar yapıyor. Yapılan araştırmalar içerisinde şüphesiz ki konut kredilerinin faiz oranları başı çekmektedir. Peki insanların merak ettiği, yeni yıla girmeye az bir süre kalmışken konut kredisi faizleri ne durumda?

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu faiz kararı açıklaması ile birlikte bankaların kredi faiz oranlarında da değişiklikler meydana geldi. Amacı ev almak olan vatandaşlar bu haberle birlikte bankaya gidip kredi çekmeden önce çekecekleri kredilerin faizlerini araştırmaya başladılar. Ev almak isteyen insanların en önem verdiği ve istediği şey ise uygun ve düşük kredi faizine sahip olan bankayı bulabilmek..

İşte bankaların güncel kredi faiz oranları..

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

 

Tüketici kredisi: 1.57

 

Taşıt kredisi: 1.55

 

Konut kredisi: 1.45

 

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

 

İhtiyaç kredisi: 1,47

 

Taşıt kredisi: 1,45

 

Konut kredisi: 1,15

 

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

 

Taşıt kredisi 1.43

 

İhtiyaç kredisi: 1.55

 

Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.25

 

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

 

İhtiyaç kredisi: 1.40

 

Taşıt kredisi: 1.50

 

Ev kredisi: 1.35

 

AKBANK FAİZ ORANLARI:

 

Direkt kredi: 1.74

 

İhtiyaç kredisi: 1.65

 

Taşıt kredisi: 1.33

 

Konut kredisi: 1.25

 

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

 

İhtiyaç kredisi: 1.49

 

Konut kredisi: 1.49

 

Taşıt kredisi: 1.64

 

TEB FAİZ ORANLARI:

 

İhtiyaç kredisi: 1.25

 

Taşıt kredisi: 1.35

 

Konut kredisi: 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 13:02
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BankaKrediKonut KredisiZiraat BankasıHalkBankTEB
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