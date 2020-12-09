Güncel konut kredisi faiz oranları ne oldu? 200 bin TL'lik konut kredisinin taksit ödemeleri ne kadar? İşte vadesine göre konut kredisi geri ödeme hesaplama

200 bin TL’ lik konut kredisinin taksitleri ne oldu?

Konut kredisi faiz oranları Ağustos ayından itibaren yükselişe geçti. Güncel faiz oranları ise merak edilmektedir. 200 bin TL’ lik konut kredisinin taksitlendirilme şekli araştırılmıştır.

Ülkemiz genelinde konut satış miktarı 2020 yılı Ekim ayında 1 sene önceki aynı döneme oranla % 16,3 azalarak 119. 574 olmuştur.

Konut satış miktarı Haziran, Ağustos aylarında rekor rakamlara yükselmişti. Konut kredisi faiz oranlarının Cumhuriyet tarihinin en düşük oranlarına çekilmesi bu durumu etkilemiştir.

Vadesine göre taksit hesaplama nasıl yapılır?

Bankaların güncel kredi faiz oranları merak edilmektedir. Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını, taksit miktarını ve toplam maliyeti merak ediyor.

144 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi için aylık taksit miktarı

Vakıf Katılım

Toplam Maliyet Miktarı: 434.707 TL

Faiz Oranı: % 1.25

Aylık Taksit Miktarı: 3.002 TL

Ziraat Bankası

Toplam Maliyet Miktarı: 456.642 TL

Faiz Oranı: % 1.35

Aylık Taksit Miktarı: 3.158 TL

Denizbank

Toplam Maliyet Miktarı: 474.958 TL

Faiz Oranı: % 1.48

Aylık Taksit Miktarı: 3.285 TL

Garanti BBVA

Toplam Maliyet Miktarı: 505.578 TL

Faiz Oranı: % 1.56

Aylık Taksit Miktarı: 3.496 TL

QNB Finansbank

Toplam Maliyet Miktarı: 536.568 TL