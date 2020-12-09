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Güncel konut kredisi faiz oranları ne oldu? 200 bin TL'lik konut kredisinin taksit ödemeleri ne kadar? İşte vadesine göre konut kredisi geri ödeme hesaplama

200.000 TL ' lik konut kredisinin aylık kaç TL ödemesi var? Konut kredisi için faiz oranları geçtiğimiz Ağustos ayından beri yükselmeye devam ediyor. Güncel faiz oranlarının ne kadar olduğu araştırılmıştır.

09 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
Güncel konut kredisi faiz oranları ne oldu? 200 bin TL'lik konut kredisinin taksit ödemeleri ne kadar? İşte vadesine göre konut kredisi geri ödeme hesaplama
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200 bin TL’ lik konut kredisinin taksitleri ne oldu?

Konut kredisi faiz oranları Ağustos ayından itibaren yükselişe geçti. Güncel faiz oranları ise merak edilmektedir. 200 bin TL’ lik konut kredisinin taksitlendirilme şekli araştırılmıştır.

Ülkemiz genelinde konut satış miktarı 2020 yılı Ekim ayında 1 sene önceki aynı döneme oranla % 16,3 azalarak 119. 574 olmuştur.

Konut satış miktarı Haziran, Ağustos aylarında rekor rakamlara yükselmişti. Konut kredisi faiz oranlarının Cumhuriyet tarihinin en düşük oranlarına çekilmesi bu durumu etkilemiştir.

Bankaların güncel kredi faiz oranları merak edilmektedir. Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını, taksit miktarını ve toplam maliyeti merak ediyor.

Vadesine göre taksit hesaplama nasıl yapılır?

144 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi için aylık taksit miktarı

Vakıf Katılım

  • Toplam Maliyet Miktarı: 434.707 TL
  • Faiz Oranı: % 1.25
  • Aylık Taksit Miktarı: 3.002 TL

Ziraat Bankası

  • Toplam Maliyet Miktarı: 456.642 TL
  • Faiz Oranı: % 1.35
  • Aylık Taksit Miktarı: 3.158 TL

Denizbank

  • Toplam Maliyet Miktarı: 474.958 TL
  • Faiz Oranı: % 1.48
  • Aylık Taksit Miktarı: 3.285 TL

Garanti BBVA

  • Toplam Maliyet Miktarı: 505.578 TL
  • Faiz Oranı: % 1.56
  • Aylık Taksit Miktarı: 3.496 TL

QNB Finansbank

  • Toplam Maliyet Miktarı: 536.568 TL
  • Faiz Oranı: %1.69
  • Aylık Taksit Miktarı: 3.712 TL

 

 

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 17:29
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiFaiz Oranları
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