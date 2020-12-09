Güncel konut kredisi faiz oranları ne oldu? 200 bin TL'lik konut kredisinin taksit ödemeleri ne kadar? İşte vadesine göre konut kredisi geri ödeme hesaplama

200 bin TL’ lik konut kredisinin taksitleri ne oldu?
Konut kredisi faiz oranları Ağustos ayından itibaren yükselişe geçti. Güncel faiz oranları ise merak edilmektedir. 200 bin TL’ lik konut kredisinin taksitlendirilme şekli araştırılmıştır.
Ülkemiz genelinde konut satış miktarı 2020 yılı Ekim ayında 1 sene önceki aynı döneme oranla % 16,3 azalarak 119. 574 olmuştur.
Konut satış miktarı Haziran, Ağustos aylarında rekor rakamlara yükselmişti. Konut kredisi faiz oranlarının Cumhuriyet tarihinin en düşük oranlarına çekilmesi bu durumu etkilemiştir.
Vadesine göre taksit hesaplama nasıl yapılır?
144 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi için aylık taksit miktarı
Vakıf Katılım
- Toplam Maliyet Miktarı: 434.707 TL
- Faiz Oranı: % 1.25
- Aylık Taksit Miktarı: 3.002 TL
Ziraat Bankası
- Toplam Maliyet Miktarı: 456.642 TL
- Faiz Oranı: % 1.35
- Aylık Taksit Miktarı: 3.158 TL
Denizbank
- Toplam Maliyet Miktarı: 474.958 TL
- Faiz Oranı: % 1.48
- Aylık Taksit Miktarı: 3.285 TL
Garanti BBVA
- Toplam Maliyet Miktarı: 505.578 TL
- Faiz Oranı: % 1.56
- Aylık Taksit Miktarı: 3.496 TL
QNB Finansbank
- Toplam Maliyet Miktarı: 536.568 TL
- Faiz Oranı: %1.69
- Aylık Taksit Miktarı: 3.712 TL
Son Güncelleme: 09.12.2020 17:29