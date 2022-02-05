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Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük faizle kredi veren bankalar!

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar nakit ihtityacını karşılamak üzere arayışlara girdi. Kredi faizlerinin son zamanlarda biraz artması nedeniyle herkes ucuz kredi arayışında. Bizde sizler için güncel ve en düşük faiz oranları ile kredi veren bankaları derledik. İşte ayrıntılar.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:22
Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük faizle kredi veren bankalar!
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Merkez Bankasının faiz artırımından sonra vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını faizler daha da artmadan gidermek istiyor. Özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak edenler için haber derledik. Haberimizin detayında hangi banka ne kadar krediyi hangi faiz oranından veriyor sorusunun cevabını verdik. 

Son yılların en popüler bankacılık uygulaması olan ve tamamen dijital kanal üzerinden kredi imkanı sağlayan enpara müşterilerine dosya masrafsız 1.79 oranı il ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Enpara kredisini 36 ay vadeli olarak sağlıyor. 

Ülkemizde birçok banka birçok kanaldan kredi başvurus alırken daha sonra gerekli evrakları en yakın şubeden teslim etmeniz durumunda kredi kullandırıyor. Banka uygulamalarında veya sms yolu ile de ihtiyaç kredisi başvurusu anında yapılıyor.

Kamu bankaları arasında en ucuz krediyi sağlayan ise Ziraat Bankası oldu. Osmanlı'dan günümüze vatandaşlarımıza hizmet veren banka 1.54 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullandırabiliyor. 

Enpara herhangi bir kefil ve doysa masrafı istemmiyor. Para anında hesabınıza geçer ve kullanmaya başlarsınız. Bu para 75 bin tl olduğunda aylık ödemeniz üç bin küsür oluyor.

Enpara başvurularını değerlendirirken QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde değerlendirir. Bu değerlendirme neticesinde para herhangi bir kefil ve teminat istemeden hesabınıza geçer.

Enpara kredisi detayı için tıklayınız!

Garanti bankası 36 aylık vade ile 0n beş bin liralık kredi kullanmak isterseniz faiz oranın 2.12, 25 bin tl kredi kullanmak isterseniz faiz oranın 2.04 olarak uyguluyor.  Eğer Garanti bankasından 50 bin tl'lik kredi kullanmak isterseniz faiz oranınız 1.85'e kadar düşüyor. 100 Bin tl kullanmak istersniz o zaman faiz oranınız 1.79 oluyor. 

Garanti Bankası kredi detayı için tıklayınız!

Ülkemizin köklü bankalarından olan Akbank ise 36 aylık vade ile 10 bin tl kredi çekerseniz faiz oranınızı 1.85 olarak uyguluyor. Aylık taksit tutarınız ise 406 tl gibi bir rakamdan oluşuyor. 

Banka 25 bin tl kredi kullanmanız durumunda faiz oranınızı 1.69'a çekiyor. Bu durumda aylık ödemeniz 985 tl oluyor.

Eğer 50 bin tl kredi kullanırsanız da faiz oranı daha düşük oluyor. Faiz oranı 1.51 oluyor. Bu kredi de aylık taksidiniz 1.902 tl.

Akbank kredi detayı için tıklayınız!

Ülkemizin kurumsal bankalarının başında gelen ve Cumhuriyet'in ilk bankası olma özelliği taşıyan Türkiye İş Bankası ise 75 Bin tl kredi kullanmanız durumunda size 1.60n faiz uyguluyor. Bu durumda aylık taksit tutarınız 36 aylık vade de 2 bin 904 tl oluyor.

İhtiyaç kredisine çeşitli kanallardan başvuru yapabalirsiniz. Bankanın intenet sitesinden telefon bankacılığından veya cep şubeden başvuru yapabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz. Ama bunlarla uğraşmak yerine direk en yakın şubeye giderekte gerekli evrakları temin edip bireysel müşteri katından başvurunu şahsen yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Kredi başvurunun en az iki gün içerisinde onaylanır ve hesabınıza geçer. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:22
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaizBanka
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