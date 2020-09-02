Güncel Ev Tüpü Fiyatları

Bir zamanlar her evde olmazsa olmaz olan tüp zaman içinde doğalgaz kullanımının daha yaygınlaşmasıyla kullanımı azalmıştı ama hala daha bir çok evde tüp kullanımı devam ediyor. Ev tüpü için 2018 yılında belirlenen fiyatlar 98 Türk Lirası ile 102 Türk lirası arasındaydı. Farklı firmalarda farklı fiyatlar veriyor ama fiyatlar 1 TL ya da 2 TL oynadığından kullanıcılar şikayette bulunmuyordu. Şehir içinde değişik fiyatlarla satılan 12 kilogramlık ev tüpü, Her şehirde farklı fiyatlandırmalara sahip. İstasyona yakın olan yerleşkelere daha ucuz olan tüpler istasyona uzak yerleşkelerde daha pahalı oluyor. Güncel fiyatlar ise 2018'de yapılan güncellemeden sonra değişmemiştir.

Aygaz Ev Tüpü Fiyatları:

Aygaz, bu meslekte isminden sık sık bahsettiren bir marka. Sadece tüp üretmez ayrıca otomobiller içinde LPG söz konusudur. Firmalar arasında diğerlerine göre iş alanında daha önde olan firma, tüp tutarlarını 4 Eylül 2018’de güncellemiştir. Aygaz şehirlerin istasyon uzaklığına göre fiyatlandırma farklılığı gösterir. Aygaz’ ın ev tüpü fiyatları ise:

Ankara:

Antalya:

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası:

Bursa:

İzmir :

99. 50 Türk Lirası102.00 Türk Lirası102 Türk Lirası98.00 Türk Lirası100.50 Türk Lirası

Diğer şehirlerde de fiyatlar aynıdır. Sadece bazı şehirlerde fiyatlar 50 kuruş oynamaktadır.

İpragaz Ev Tüpü Fiyatları:

İpragaz en çok tercih edilen firmalar arasındadır. Kendisi aynı alandaki firma Aygaz gibi hem çok tercih edilir hem de arabalara LPG sağlar. İpragaz ev tüp fiyatları 16 Ağustos 2018’de güncellenmiştir. İpragaz Ev Tüpü Fiyatları ise:

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası:

Ankara:

Antalya:

İzmir:

Bursa:

102. 00 Türk Lirası100. 00 Türk Lirası102. 00 Türk Lirası101. 00 Türk Lirası97. 50 Türk Lirası

Ergaz Ev Tüpü Fiyatları:

Diğer şehirlerde de fiyatlar aynıdır. Sadece bazı şehirlerde fiyatlar 50 kuruş oynamaktadır.

Ergaz daha önceki saydığımız markalara nazaran daha az tanınan bir markadır. Satışları organiktir. Fiyat bakımından ise önceki saydığımız markalardan bir tık daha uygundur. Doğu bölgelerinde daha çok satış yapan ve daha uyguna satan Ergaz, Kayseri için 98. 50 TL ye ev tüpünü satışa sunmuştur. Ergazın diğer illerde ki fiyatları ise:

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası:

Ankara:

İzmir:

Bursa:

Antalya:

101. 50 Türk Lirası98. 50 Türk Lirası99.00 Türk Lirası97. 00 Türk Lirası100.50 Türk Lirası

Diğer yakın şehirlerde de fiyatlar aynıdır. Sadece bazı şehirlerde 50 kuruş oynamaktadır.