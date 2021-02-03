Gümüş hesabı açan bankalar hangileridir? Hangi bankalarda gümüş satışı yapılıyor?

Son yıllarda en yüksek seviyesine ulaşan gümüş alım satımı yapmak için yatırım hakkında bilinmesi gerekenler vardır. İlk olarak gümüş satılan yerler, kurumlardan satın alınarak saklanabilmektedir. Ya da anlaşmalı banka ile vadesiz hesap açıldıktan sonra ücretsiz hatta masrafsız tasarruf bile yapılabilmektedir. İlk olarak gümüş üzerinden birikim yapılacaksa bu miktar 1 gram olacak şekilde birikim yapılması uygun görülmektedir. Borsa İstanbul (BİST) hisse senedi veya gümüş borsa gibi yatırım fonu ile alım satım yapmak mümkündür.

ONS ve Gram Gümüş hesaplama nasıl yapılır?

ONS cinsinden fiyatlar hesaplanmaktadır. ONS; uluslararası piyasada geçerli olarak, gümüşün gram olarak fiyatını belirleyen ağırlık birimi olarak bilinen ONS önek olarak 1 ons ortalama 31,10 gram gümüşe eşittir.

Hesaplama Formülü: (ONS DEĞERİ 31,10 GRAM’ x GÜNCEL KUR TL + $ DEĞERİ)

Fiziki olarak gümüşün bankalardan alınamaz. Mevduat hesabı açıldığı taktirde alış satış işlemleri gerçekleştirilmelidir. T.C kimlik bilgileri ile vadesiz kıymetli maden hesabı seçeneği olan bankaların şubelerine giderek işlem yapılabilmektedir. Banka müşterisi olan vatandaşlar intenet, mobil üzerinden ya da ATM üzerinden de işlem gerçekleştirebilir. Devlet güvencesini altında saklanan gümüşler seçilen bankaya göre işlem hacmi veya kesinti ücretleri gibi seçenekler mevcuttur.





Hangi bankalar vadesiz gümüş hesabı açıyor?

Denizbank;

TEB;

HSBC;

Gümüş Katılım hesabı olan bankaların listesi;

Vakıf Katılım;

Kuveyt Türk Katılım Bankası;

Türkiye Finans Katılım Bankası;

15O bin TL ile devlet güvencesi veren banka; kişiye özel hesaplar için alım satım işlemlerini ücretsiz yapmaktadır. Birikim hesabı açılması için kimlik bilgiler ile en yakın Denizbank şubelerine giderek başvuru yapılmaktadır. Limitsiz olarak imkân sunan banka da uygun fırsatlar mevcuttur.CEPTETEB ile gümüş alıp kur farkından kar etme imkânı sunan banka online üzerinden de birikim yapma şansı vardır. Herkesin yatırım yapabilmesi için Türkiye Ekonomi Bankası müşterisi olduktan sonra alım ve satım işlemleri için her türlü imkânı sunmaktadır.Banka maden hesaplarını Türk Lirası, USD ve Sterlin olarak açmaktadır. En az 0,01 olarak gram açılışı yapma imkânı sunan banka kıymetli madenlerin koruma altında olduğunu söylemektedir. Şubelere giderek hesap açtırılması için işlem yaptırabilirsiniz.Hesap açışları için banka şubeleri veya intenet üzerinden de açılışlar gerçekleştirilebilir. 1 Gram üzerinden başlanarak birikim yapılmasını sağlayan bankaya ulaşmak için 0850 202 1 2020 telefon hattını arayarak 7/24 bilgi alabilirsiniz.Banka müşterisi olan veya olmayan herkese maden alımında yardım etmektedir. Genel şartların olduğu bankada hesap açmak için intenet üzerinden, şubelerden veya XTM üzerinden başvuru yapabilirsiniz. USD, Euro ya da Türk Lirası ile alımlar gerçekleştirilebilir. Güvence tutarı için banka bu miktarı 150.00 TL kadardır.En güvenli yerde saklamak için tercih edilen Finans Katılım Bankası TL, Euro ya da Dolar üzerinden işlem gerçekleştirmeye olanak sağlıyor. Minumum olarak 0,01 gramdan başlayarak kişisel hesaplara transfer imkânı sunuyor. Gümüş katılım hesabı ile 150 bin liraya kadar devlet güvence vermektedir.