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Gümüş fiyatlarında son durum nedir? Gümüşe yatırım yapılır mı?

Gümüş yatırımı yapmak isteyen kişiler bu aralar oldukça fazla araştırma yapmaktadır. Gümüşe yatırım yapmak isteyenler için uzmanlar ne açıklama yapmıştır? Gümüş güvenli bir yatırım alanı mıdır? Gümüşe nasıl yatırım yapılmalıdır? Gümüş fiyatlarında son durum nedir? Gümüş yükselişte mi yoksa düşüşte mi?

17 Kasım 2020 Salı 22:14
Gümüş fiyatlarında son durum nedir? Gümüşe yatırım yapılır mı?
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Gümüş Yatırımı Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda en çok tercih edilen gümüş yatırımı artık ön planda olan yatırım araçlarından biri olmuştur. Gümüş yatırım amaçlı olarak düşünüldüğünde altın ile benzerlik göstermektedir. Fiyatlandırma için arz ve talep esas alınır. Nakit para belirsizlikleri göz önünde bulundurulursa gümüşte altın gibi talep görmeye başlamıştır. Ekonomik kriz ve dalgalanma zamanlarında paranın değer kaybını önleyebilmek için gümüş yatırımı yapılmaya başlanmıştır. Altın piyasasına göre gümüş piyasası düşük seyretmektedir. Fakat bu durum fiyatların yükselmesi ve düşmesinde farklılık yaratmaktadır. Bundan dolayı gümüş yatırımı yapmak karlı olmasına rağmen riskte taşımaktadır. Uzmanlar gümüş yatırımı için küçük yatırımlar yapılmasını tavsiye etmektedirler. Altın gibi gümüşte külçe halinde bulunsa da gümüş alımında büyük riskler olmaktadır. Külçe alınmıyorsa dikkat etmek gerekir.

Gümüş yatırımı yapmak için birden çok seçenek bulunmaktadır. Gümüş satımı yapan yerlerden gümüş temin edilebilir. Bir diğer seçenek olarak Borsa Yatırım Fonları’nda çok daha yüksek bir kazanç sunduklarından dolayı yatırım yapabilme seçeneği mevcuttur. Bir diğer yatırım seçeneği olan Forex piyasası veya gümüş vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır. 

Gümüş Fiyatları Artacak mı?


Gümüşün fiyatının artışa geçip geçmeyeceği yatırım yapan kişiler tarafından merak edilmektedir. Uzmanlar tarafından alt yapı harcamaları kapsamında artış yaşanıyor ve gümüş ön plana çıkıyor. Altyapı harcamalarıyla birlikte karbon yakıtlar ile yenilenebilir enerji kullanımında gümüş ilk tercih olduğundan gümüşe olan taleplerden kaynaklı fiyatlarının yükselişe geçeceği düşünülmektedir. Güneş panellerine yönelmelerden kaynaklı kurulan sistemlerden dolayı gümüş fiyatlarının artışa geçmesi beklenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları dünya genelinde her geçen gün artış göstermesinden ve bu yükselişten dolayı ilerleyen süreçlerde gümüş yatırımcılarına büyük kazançlar sağlayacaktır. Özellikle Amerika’daki başkanlık seçimlerinin ardından değişiklik gösteren durumlar göz önüne alındığında gümüş fiyatlarının da yaşanan artışlardan ötürü yükselişe geçeceği ve emtia piyasası için artı yönünde gelişmeler yaşanması uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Gümüşe Yatırım Yapmak Riskli midir?

Gümüş yatırımı yapmak zarar etme riskini de peşinden getirmektedir. Gümüş kıymetli bir maden olduğundan altın gibi her zaman kazanç ve değer sağlayan bir yatırım aracıdır. Metal fiyatlarıyla birlikte gümüşte aynı statüde yer aldığından fiyatlarda değişkenlik olması mümkündür. Bununla beraber gümüş hisselerine yatırım yapılması durumunda büyük komisyon giderleri de ortaya çıkmaktadır. Gümüşe yüklü miktarda paralar yatırma durumunda kurlardaki dalgalanmalarda göz önüne alındığında zarar edilmesi kaçınılmazdır.

Bununla birlikte gümüşe yatırım yapmanın avantajlarının olduğu da görülmektedir. Altına kıyasla gümüşe daha ucuz fiyatlarla sahip olunabilmektedir. Gümüş alınılan parayla daha az altın almak yerine yüksek miktarda gümüş alınabilmesi mümkündür. Özellikle altına oranla gümüş fiyatları daha esnek yapılı ve hareketli bir yapıdadır. Bundan dolayı aktif yatırımcılara yönelik bu durum avantajlıdır. Çünkü gümüşün fiyat dalgalanma eğilimi yüksektir. Bu durumdan dolayı gümüş, altına oranla çok daha küçük bir piyasaya sahip olmasından kaynaklıdır. gümüş piyasası güvenli bir liman olmasını, hisse senetleri ile diğer yatırımlara kıyaslanmasına bağlıdır.  Büyük yatırımcılar ekonomik krizlerin başlangıcında gümüşü tercih etmektedirler. Yatırımlarının güvende olmasını sağlayan yatırımcılar iyi bir pozisyon elde etmektedirler.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:14
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