Gümüş alım satım işlemleri yapan bankalar

Yatırım denilince borsa akla gelse de özellikle son zamanlarda kıymetli maden alım satımı yatırım işlemleri ilgi görmüştür. Altın ya da gümüş hesapları açılarak yapılan yatırımlar, fiziki gümüş yatırımları, forex piyasasında kıymetli madem işlemleri ve borsada alım satım yapılarak para kazanalıyor. Peki hangi bankalar gümüş hesabı açıyor, hangi bankalar gümüş satıyor?

Gümüş hakkında bilinmesi gerekenler

Gümüş alım satım işlemlerinde yastık altı saklanabildiğigibi borsada ve ya forex gibi piyasalarda hesaplarda biriktirme yapılarak kar yapılabilmektedir.

Gümüş alımları, satılan krumdan alınarak fiziki olarak birikim yapılabilir

Anlaşmalı bankalarla vadesiz hesap açılarak masrafsız tasarruflar yapılabilir.

Açılışlar 1 gramdan başlanarak yapılır.

BİST ile hisse senetleri gibi gümüş borsa yatırım fonu ile de alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bu yatırımlar için de kıymetli madenler gümüş madenciliği işlemi yapan kurumlardan alınır.

Vadeli İşlem Sözleşmeleri (VİOP) ile de satın alma işlemi yapılabilir.

Forex yatırım piyasalarında ONS cinsi üzerinden kaldıraçlı işlemler gerçekleştirilir.

Ons ve gram gümüş

Küresel piyasada ONS üzerinden değerlenidirlen madenler, ONS ağırlık birimine göre değer kazanır veya kaybeder. ONS gümüşün gram olarak fiyatlarını belirleyen ağırlık birimidir. 1 ons yaklaşık 31.10 gram'dır. Külçe olarak bilinen gramlar İAR yani LMBA onaylıdır ve saflık oranı da yüzde 99.99'dur. Piyasadaki LOT kavramı da ONS üzerinden 1 LOT, 5000 Onsa denk düşer.

Gümüş bankalardan alınır mı?

Vatandaşlar fiziki olarak gümüş bankadan alamaz. Fakat kişilerin açtıkları mevduat hesapları ile alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Vadesiz Gümüş hesabı açan bankalar

Denizbank, TEB, HSBC

Gümüş katılım hesabı olan bankalar

Vakıf Katılım, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası

Maden yatırılarınızı yapabileceğiniz vadesiz hesaplarınızda anlaşmaşı olan özel ve katılım bankalarını kullanarak risksiz işlem gerçekleştirebilirsiniz.

En güvenilir katılım bankası

Vakıf Katılım bankası en güvenilir katılım bankalarından biridir;

BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası en geniş portföy olarak seçilmiştir.

Hesap açma işlmeleri banka şubeleri ve intenet üzerinden ayrıca mobil uygulamadan da yapılmaktadır.

1 gramdan başlanan birikimi yönlendirme işlemlerinizi yaparak, 7/24 müşteri hizmetlerine (0850 202 1 202 444 44 77) ulaşabilirsiniz.

Kuveyt Türk katılım gümüş hesabı

Tüm vatandaşlar Kuveyt Türk Katılım gümüş hesabından maden alım işlemleri yapabilir. Bunun için;

Belirtilen şartlara uygunluk aranmaktadır.

Başvurularınızı intenet üzerinden ve mobil bankacılık ayrıca İşlematik ve XTM ile de yapabilirsiniz.

En düşük limit 1 liradır. Birikimleriniz TMSF ile güvencededir.

Güvence tutarı 150.000 TL' ye kadardır.

Türkiye Finans katılım bankası gümüş hesabı

Fiziki madeni güvenli yerde tutmak için iyi bir seçeneklerden biri olan Finans Katılım ile kolaylıkla alım satım işlemlerinizi yaparak, güvenilir bir şekilde işlemlerinizi halledebilirsiniz.

TL, Euro, Dolar alımı yapabilirsiniz. En düşük 00,01 gramdan başlayan kişisel hesabınıza masrafsız transfer yapabilirsiniz. Türkiye Finans müşteri iseniz, size vadesiz kıymetleriniz biriktirebileceğiniz Vadesiz Mevduat hesabı ile 0,01 gramdan başlayan tutarlarda tasarruf hesabı açılır. İkincisi ise Gümüş Katılım Hesabı açabilirsiniz.

TEB gümüş depo hesabı

Türkiye Ekonomisi Bankası müşterilerine CEPTEB ile gümüş alım satımlarında kur farkı ile kar etme fırsatı sunuyor. Online hesap üzerinden yapılan işlemlerde Türkiye Ekonomi Bankası müşterisiyseniz alım satım işlemlerinde intenet ve mobil bankacılık üzerinden birikim yapabilirsiniz.

Yatırımlarınızı anlık olarak vebinizden, evinizden ve bilgisayarınızdan yapabilirsiniz.

İşlem yapabilmek için mobil uygulamaya sahip olmak gerekiyor. Binde bin saflık oranı ile minimum 1 gramdan başlayan alım yapabilirsiniz.

7/24 işlem ile 0212 272 93 13 -0532 204 86 16 numaralarından iletişime geçebilirsiniz.

Denizbank gümüş hesabı

Devlet güvencesi ile hesap açma imkanı veren bankalardan biri de Denizbank'tır. Güvence limiti 150 bin liraya kadardır.

Günün her saati uygulama kullanarak işlem özelliği ile kişiye ait hesaplarda alım ve satımlarda masraf ve ücret alınmaz.

Denizbank müşterisi olarak birikim hesabı açtırmak için de kimlik bilgileriniz ile Denizbank şublerine giderek başvuru yapabilirsiniz.

HSBC gümüş hesab

HSBC kapsamında maden hesapları Türk Lirası, USD, Sterlin cinsinden açılmaktadır.

En düşük limit 0,01 gramdır. Alımlarda uygulanan Kambiyo Muamele vergi oranı yüzde 0.2 şeklindedir.

Faizsiz vadesiz mevduatlarınızda istediğiniz kadar birikim yapabilirsiniz.

Hesap kodları XAG olarak tanımlanır.

Başvuru için de HSBC bankalarına giderek başvuru yapabilirsiniz.

SPK Lisanslı Forex firmaları ile gümüş yatırımı

Forex piyasasında altın ve gümüş gibi madenler üzerinden de kzanç elde edilir. Lisanslı forex şirketleri dışında, anlaşmalı bankaların yatırım ağı ile de ilgilenebilirsiniz. İşlemler ons cinsi üzerinden yapılmaktadır. Forex firmaları ise Halk FX, Ziraat FX, Garanti Yatırım, QNB Finansinvest, İş Yatırım, Türkiye Finans, Deniz FX.

Bu piyasalardaki teminat oranı ons ile hesaplanır. Hesap formülü (Ons Değeri×Fiyat)/Kaldıraç Oranı şeklindedir.