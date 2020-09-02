GSS primi ödemeden isteğe bağlı emekli olunur mu?

Bir işte çalışmayan ya da kendi işi olmayan kişiler dışarıdan primlerini ödeyerek emekli olabilmektedir. Prim ödeme sistemi emeklilik elde etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda prim bedellerini azaltmak için genel sağlık sigortası priminin ödenmeyerek sigortalılık konusu araştırılmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalılıkta sağlık hakları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalılık sistemi 2008 yılından önce SSK, Bağkur ve Emekli Sandığının temel alınması ile gerçekleştiriliyordu. Fakat 2008 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile isteğe bağlı sigortalılık için bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Yeni mevzuat ile SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında birleştirildiği için isteğe bağlı emeklilik de 4B Bağkur statüsüne geçirilmiştir. Bu durumda da isteğe bağlı emekli olanlar Bağkur şartlarına tabii tutulmuştur.

Genel sağlık sigortasından çıkış yapılır mı?

Mevzuatta yapılan diğer bir değişiklik ise isteğe bağlı sigortalı olanların sağlık haklarından da diğer sigortalılar gibi yararlanma haklarının getirilmesidir. Buna göre isteğe bağlı sigortalılar gösterdikleri prime esas teşkil eden kazançları üzerinden %32 oranında aylık prim almaktadırlar. Bunun %12’si genel sağlık sigortası için kesilmektedir.

Genel sağlık sigortasından çıkış yapmak isteğe bağlı emeklilik için söz konusu değildir. İsteğe bağlı sigortalıların, bakmakla yükümlü oldukları kişiler olsa dahi ilgili mevzuat kapsamında genel sağlık sigortası sayılacakları ve genel sağlık sigortası primlerini de ödemekle mükellef oldukları, bu nedenle devlet hastanelerinden sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabildikleri belirtilmiştir. Böylece mevzuat kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlar genel sağlık sigortası primini ödemek zorundadırlar.