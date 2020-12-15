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Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş

Anlık olarak takip edilen altında bugün çeyrek altın 750 Tl’den Cumhuriyet altın ise 3.072,00 TL’den satıldı. Fiyatlarda ise düşüş görüldü.

15 Aralık 2020 Salı 18:06
Gram altın ve çeyrek altında da önemli düşüş
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Kapalı çarşıda 24 ayar külçe altının gram fiyatı %0,15 oranında düştü düşüşle birlikte külçe altının gram fiyatı 463,00 TL oldu. Ons altın se 1832 TL oldu. Gram altın ise 466, 08 TL’den alınırken, 465,17 TL’den satılıyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:06
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Gram AltınNe Kadar OlduçeyrekCumhuriyetAlışSatışOnsFiyat
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